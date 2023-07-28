Развенчиваем мифы: все, что вы хотели знать о гепатите С

Что такое вирус гепатита С?

Любой вирус можно сравнить с письмом в конверте, где содержатся плохие новости. Конверт – это липидная оболочка вируса, а плохие новости – цепочка нуклеиновых кислот: РНК или ДНК, расположенная внутри. Вирус гепатита С – один из патогенов, способных поражать клетки печени и приводить к тяжелым осложнениям или даже смерти. Относится он к семейству флавивирусов (Flaviviridae). Кстати, к нему же принадлежат и другие угрожающие человечеству патогены: вирус Денге и Лихорадки Западного Нила, желтой лихорадки. Различаются они механизмом передачи – эти инфекции передаются с помощью кровососущих насекомых, таких как комары, москиты, и даже некоторые виды клещей.

По своей структуре вирус гепатита С неоднороден. В настоящее время наиболее значимыми являются 7 его генотипов. Самый распространенный в мире – это генотип 1. Именно он является причиной практически половины случаев заражений на планете. Основной ареал распространения – Европейские страны, Северная Америка, Австралия.

Реже гепатит С вызывает генотип 3, а замыкают лидирующую тройку генотипы 2 и 4.

В России основная доля заражений вызвана генотипами 1B и 3. Кстати, 3 генотип, можно назвать одним из наиболее трудных в плане эффективного лечения противовирусными препаратами прямого действия.

Это одна из причин, почему определение генотипа вируса не просто прихоть ученых-исследователей. В зависимости от этого используются не просто разные схемы препаратов, но и длительность лечения. То есть, генотипирование необходимо для выбора наиболее подходящей, оптимальной схемы лечения. Впрочем, в настоящее время все большее внимание отводится пангенотипным схемам лечения, когда применяют препараты, работающие с одинаково высокой эффективностью при 1, 2 и 3 генотипе.

Какие основные пути передачи?

Заражение вирусом гепатита С происходит при проникновении вирусных частиц в кровь через поврежденные кожные покровы и слизистые оболочки. Кстати, ключевое здесь - поврежденные.

Надо сказать, что процент распространения инфекции через половой контакт – очень небольшой. Содержание вируса в вагинальном секрете и сперме невысокое. Поэтому, по опубликованным данным, инфицирование постоянных половых партнеров наступает достаточно редко, не более, чем в 5 % случаев.

Поэтому, основной путь заражения вирусом гепатита С – через различные инструменты, загрязненные кровью инфицированного человека. Имеется в виду проведение любых манипуляций, связанных с нарушением целостности кожных покровов и слизистых – использование общих шприцов и игл для инъекций; многоразового инструментария для нанесения татуировок, пирсинга, маникюра, применение медицинских инструментов без надлежащей обработки.

После того, как было внедрено обязательное тестирование донорской крови на наличие маркеров вирусных гепатитов и ВИЧ, случаи заражения после переливания крови практически сведены к нулю. Но еще в XX веке, к сожалению, многие случаи заражения вирусным гепатитом В и С были связаны именно с переливанием крови или хирургическим вмешательством. Поэтому, если вам или вашим близким делали операции или переливали кровь до 2000-х годов, будет полезно убедиться в отсутствии заболевания и сдать кровь на маркеры вирусных гепатитов. Кстати, средний возраст выявления хронического вирусного гепатита С в России 30-49 лет.

Медицинские работники тоже находятся в группе риска. Медсестры, анестезиологи, хирурги или стоматологи могут случайно уколоться иглой инфицированного пациента при проведении манипуляций. Поэтому все медицинские работники вакцинированы против вирусного гепатита В и регулярно проходят скрининг на выявление инфицирования вирусом гепатита С.

Какой шанс передачи вируса гепатита С от матери к ребенку?

Вертикальный путь заражения или инфицирование плода в случае, если мать страдает гепатитом С возможен. Но это всего лишь около 6-7 случаев из 100. Впрочем, риск инфицирования плода может возрасти до 20%, если у беременной женщины есть сочетание инфекций гепатита С и ВИЧ.

Как нельзя заразиться, несмотря на то что «говорят в народе»?

Хотим успокоить, гепатит С не передается при объятиях, употреблении общей посуды. Кормить грудью женщине с вирусным гепатитом С ребенка также не запрещено. Количество вирусных частиц в молоке, да и в других биологических жидкостях: слюне, сперме, вагинальном секрете – относительно небольшое. При кашле, чихании и разговоре гепатитом С тоже невозможно заразиться.

Не могут вызвать заражение вирусным гепатитом С укусы комаров, москитов, а также других кровососущих, например, клещей.

Как часто нужно сдавать анализ, чтобы быть уверенным в своем здоровье? Какой именно анализ на гепатит С нужно сдать?

Раз в год зайдите в медицинский центр и сдайте кровь на антитела к вирусному гепатиту С, а также самые простые биохимические показатели здоровья печени – АЛТ, АСТ.

Как правильно лечить гепатит С?

Лечение проводится только под наблюдением врача, с использованием противовирусных препаратов прямого действия. Схемы лечения гепатита С, вызванного разными генотипами вируса, могут отличаться. Впрочем, сейчас разработаны и пангенотипные лекарственные препараты, действующие сразу на несколько основных генотипов вируса.

Если при обследовании выявлены антитела к гепатиту С, срочно обратитесь к инфекционисту или врачу-гепатологу. Именно он занимается лечением заболеваний печени, и, конечно, вирусных гепатитов. Сегодня победить болезнь возможно. Курс терапии может составлять всего 12 недель, а современные препараты переносятся легко, практически без осложнений, в отличие от первых схем терапии с использованием интерферонов.