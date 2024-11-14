Разрушают эмаль, приводят к эрозии: что будет с зубами, если есть лимоны и мандарины
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Эмаль зубов – это важный защитный слой, который ежедневно подвергается негативному воздействию различных продуктов. Некоторые из них могут быть особенно вредными и разрушительными. Об этом сайту «Страсти» рассказала руководитель и главный врач стоматологического центра «Alliance Francaise», кандидат медицинских наук, врач-ортодонт Мария Михайлова.
Кислые фрукты и ягоды, такие как лимоны, апельсины, мандарины, а также голубика, малина и смородина, являются основными источниками кислот в рационе. Эти продукты меняют pH полости рта, повышая кислотность и, как следствие, способствуя размягчению зубной эмали, что приводит к эрозийным процессам.
Мария Михайлова
Руководитель и главный врач стоматологического центра «Alliance Francaise», кандидат медицинских наук, врач-ортодонт
Помимо фруктов и ягод, пагубное влияние на эмаль могут оказывать кисломолочные продукты, содержащие не только кислоты, но и сахара, которые создают благоприятные условия для размножения кариесогенных бактерий.
Таким образом, эти два фактора преумножают друг друга: с одной стороны, кислоты разрушают эмаль, с другой стороны, бактерии размножаются в благоприятной среде и в большом количестве выделяют продукты жизнедеятельности, которые оказывают деструктивное действие на поверхность зуба.
Однако это вовсе не означает, что следует полностью исключить вкусные и полезные продукты из своего рациона. Существует ряд мер предосторожности, которые помогут сохранить здоровье зубов на долгие годы.
- Свежевыжатые соки и смузи лучше пить через трубочку. Это позволит минимизировать контакт кислоты с зубами.
- После употребления фруктов и ягод рекомендуется выпить стакан воды или тщательно прополоскать рот, чтобы нейтрализовать кислотную среду.
- Чистить зубы следует не ранее, чем через 10 минут после употребления фруктов и ягод. Дело в том, что абразивное действие зубной щетки усугубляет эрозийный эффект от кислот. Поэтому сначала нужно выполнить меры по нейтрализации pH, описанные в пункте 2, а затем переходить к привычной гигиене полости рта.
Мария Михайлова
Руководитель и главный врач стоматологического центра «Alliance Francaise», кандидат медицинских наук, врач-ортодонт
Если следовать этим простым рекомендациям, можно значительно снизить риск разрушения эмали и сохранить здоровье зубов. Регулярный уход за полостью рта и осознанное потребление кислых и кисломолочных продуктов помогут предотвратить проблемы с зубами и обеспечить их долговечность.