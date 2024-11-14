Разрушают эмаль, приводят к эрозии: что будет с зубами, если есть лимоны и мандарины

Помимо фруктов и ягод, пагубное влияние на эмаль могут оказывать кисломолочные продукты, содержащие не только кислоты, но и сахара, которые создают благоприятные условия для размножения кариесогенных бактерий.

Таким образом, эти два фактора преумножают друг друга: с одной стороны, кислоты разрушают эмаль, с другой стороны, бактерии размножаются в благоприятной среде и в большом количестве выделяют продукты жизнедеятельности, которые оказывают деструктивное действие на поверхность зуба.

Однако это вовсе не означает, что следует полностью исключить вкусные и полезные продукты из своего рациона. Существует ряд мер предосторожности, которые помогут сохранить здоровье зубов на долгие годы.