Раздражение желудка, кожный зуд, отеки: какой вред организму может нанести ежевика

Ежевика – популярная летняя ягода, известная своим ярким вкусом и насыщенным цветом. Как правило, ее употребляют в свежем виде, добавляют в десерты, смузи и выпечку. Сайт «Страсти» поинтересовался у нутрициолога, специалиста по немедикаментозному оздоровлению и аюрведе Жанны Тиханычевой, какую пользу и вред может нанести ежевика организму, сколько ее можно съедать без опаски, а также кому она противопоказана.

Как пояснила специалист, помимо вкусовых качеств ежевика обладает еще и полезными свойствами. В частности, благодаря высокому содержанию антиоксидантов, таких как антоцианы, кверцетин и эллаговая кислота. Эти вещества способствуют защите клеток от окислительного стресса, предотвращая развитие хронических заболеваний.

Кроме того, ежевика содержит значительное количество витаминов С и К, фолиевую кислоту, марганец и калий. Витамин С укрепляет иммунитет и способствует синтезу коллагена, необходимого для здоровья кожи. Витамин К важен для нормальной свертываемости крови и прочности костей.

Польза для сердца и сосудов

Соединения, содержащиеся в ежевике, помогают снижать уровень «плохого» холестерина, а также улучшают здоровье сосудов, за счет чего снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Улучшение пищеварения

Ежевика богата клетчаткой, которая способствует нормализации работы кишечника и предотвращает запоры, стабилизирует уровень сахара в крови, что важно для контроля аппетита и поддержания оптимального веса.

Польза для кожи

Благодаря высокому содержанию витаминов и антиоксидантов, ежевика благотворно влияет на состояние кожи, помогая ей оставаться эластичной и здоровой.

Возможный вред и противопоказания

Аллергические реакции Некоторые люди могут испытывать аллергическую реакцию на ежевику. Симптомы включают кожный зуд, сыпь, отёки и даже анафилактический шок. Поэтому, если есть предрасположенность к аллергии, стоит быть осторожным при первом употреблении ягод.

Высокое содержание кислоты Ежевика содержит такие кислоты, как эллаговая и салициловая, которые могут вызывать раздражение желудка и кишечника у людей с гастритом или язвенной болезнью.

Проблемы с почками Ежевика богата оксалатами, которые могут способствовать образованию камней в почках, особенно у предрасположенных к этому людей. Поэтому, если у вас есть склонность к данным заболеваниям, употребление ежевики следует ограничить.

Рекомендации по употреблению

Для большинства людей оптимальная суточная порция ежевики составляет около 100-150 граммов (1-1,5 стакана). Этого количества достаточно, чтобы получить все полезные вещества без риска негативного воздействия. Но не стоит полагаться только на нее. Необходимо включать в свой рацион разнообразные фрукты и ягоды, чтобы получать полный спектр необходимых питательных веществ.