Раздражение после поцелуя с бородатым мужчиной: чем опасно и как лечить

Многие мужчины считают, что борода и щетина делают их более брутальными. И действительно, растительность на лице нередко помогает дополнить образ и сделать его интереснее. Однако не все женщины готовы вступать в отношения с небритым партнером. А все из-за того, что волоски на подбородке и над губой могут не только колоться во время близкого контакта, но и вызывать раздражение. Чем это опасно и как бороться – порталу «Страсти» рассказала Лукашова Сусанна, дерматовенеролог Центра молекулярной диагностики CMD Одинцово ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

По словам эксперта, волосы на лице более жесткие, чем на голове, поэтому при поцелуе со второй половинкой могут вызывать раздражение на нежной коже женщины. Также не стоит забывать, что густая растительность на лице мужчин может спровоцировать не только раздражение, но и присоединение бактериальной инфекции.