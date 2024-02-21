Раздражение после поцелуя с бородатым мужчиной: чем опасно и как лечить
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Многие мужчины считают, что борода и щетина делают их более брутальными. И действительно, растительность на лице нередко помогает дополнить образ и сделать его интереснее. Однако не все женщины готовы вступать в отношения с небритым партнером. А все из-за того, что волоски на подбородке и над губой могут не только колоться во время близкого контакта, но и вызывать раздражение. Чем это опасно и как бороться – порталу «Страсти» рассказала Лукашова Сусанна, дерматовенеролог Центра молекулярной диагностики CMD Одинцово ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.
По словам эксперта, волосы на лице более жесткие, чем на голове, поэтому при поцелуе со второй половинкой могут вызывать раздражение на нежной коже женщины. Также не стоит забывать, что густая растительность на лице мужчин может спровоцировать не только раздражение, но и присоединение бактериальной инфекции.
Если мужчина с растительностью на лице не соблюдает должные меры гигиены, то поцелуи с таким человеком могут вызвать небольшие порезы на коже и присоединение бактериальной инфекции (импетиго), характеризующейся образованием поверхностных пустул (гнойничков).
Лукашова Сусанна
Дерматовенеролог Центра молекулярной диагностики CMD Одинцово ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Что делать, если появилось раздражение после поцелуя
Врач отметила, что первым делом нужно обязательно обработать поврежденную зону вводным раствором хлоргексидина. Далее используйте эмоленты (увлажняющие и смягчающие средства), в составе которых есть увлажняющие и противовоспалительные ингредиенты (гиалуроновая кислота, алоэ вера и т.д.). Они успокоят кожу и снимут покраснение.
Также постарайтесь избегать интенсивного трения щетины о кожу. Если щетина слишком жесткая, попросите партнера все-таки побриться и после бритья использовать смягчающий гель. Если же после поцелуя сохраняется стойкая гиперемия и воспаление, незамедлительно обратитесь к врачу.
Лукашова Сусанна
Дерматовенеролог Центра молекулярной диагностики CMD Одинцово ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора