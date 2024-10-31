Раскрыты неочевидные симптомы аппендицита: как своевременно диагностировать заболевание

Аппендицит — опасное заболевание, которое сопровождается острым воспалением в кишечнике и требует немедленной хирургической помощи. И несмотря на то, что в последние годы смертность от него существенно снизилась за счет развития медицины, жертвами осложнений до сих пор становятся десятки тысяч людей ежегодно. Это связано с тем, что пациенты не всегда обращаются к врачу вовремя. Врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Нина Зубова рассказала порталу «Страсти», какие симптомы игнорировать опасно.

Врачи довольно успешно научились распознавать и лечить аппендицит. Как правило, болезнь имеет характерные симптомы: воспаление начинается с тупой боли в верхней части живота или в области пупка, которая постепенно перемещается в правую нижнюю часть живота. Обычно воспаление сопровождается дополнительными симптомами: тошнотой, рвотой, повышением температуры тела. При таких признаках врачи могут с большой долей вероятности быстро определить причину боли и приступить к лечению.

Однако в ряде случаев ситуация усугубляется тем, что болезнь протекает с нетипичными симптомами. Например, боль необязательно локализуется справа, может быть довольно слабой. Температура может оставаться нормальной или повышаться незначительно, а тошнота и рвота — и вовсе отсутствовать. Иногда развивается нарушение стула, в том числе запор — человек ошибочно может списать это на кишечное расстройство или огрехи диеты. Это затрудняет диагностику, и пациент не получает необходимого лечения до того, как болезнь приняла опасный характер течения.

Как правило, нетипичные симптомы встречаются у детей, пожилых людей, беременных женщин и пациентов с некоторыми хроническими болезнями, например, с сахарным диабетом, воспалительными заболеваниями кишечника, сердечно-сосудистыми нарушениями.