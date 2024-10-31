Раскрыты неочевидные симптомы аппендицита: как своевременно диагностировать заболевание
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Аппендицит — опасное заболевание, которое сопровождается острым воспалением в кишечнике и требует немедленной хирургической помощи. И несмотря на то, что в последние годы смертность от него существенно снизилась за счет развития медицины, жертвами осложнений до сих пор становятся десятки тысяч людей ежегодно. Это связано с тем, что пациенты не всегда обращаются к врачу вовремя. Врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Нина Зубова рассказала порталу «Страсти», какие симптомы игнорировать опасно.
Врачи довольно успешно научились распознавать и лечить аппендицит. Как правило, болезнь имеет характерные симптомы: воспаление начинается с тупой боли в верхней части живота или в области пупка, которая постепенно перемещается в правую нижнюю часть живота. Обычно воспаление сопровождается дополнительными симптомами: тошнотой, рвотой, повышением температуры тела. При таких признаках врачи могут с большой долей вероятности быстро определить причину боли и приступить к лечению.
Однако в ряде случаев ситуация усугубляется тем, что болезнь протекает с нетипичными симптомами. Например, боль необязательно локализуется справа, может быть довольно слабой. Температура может оставаться нормальной или повышаться незначительно, а тошнота и рвота — и вовсе отсутствовать. Иногда развивается нарушение стула, в том числе запор — человек ошибочно может списать это на кишечное расстройство или огрехи диеты. Это затрудняет диагностику, и пациент не получает необходимого лечения до того, как болезнь приняла опасный характер течения.
Как правило, нетипичные симптомы встречаются у детей, пожилых людей, беременных женщин и пациентов с некоторыми хроническими болезнями, например, с сахарным диабетом, воспалительными заболеваниями кишечника, сердечно-сосудистыми нарушениями.
Меньшая выраженность симптомов не говорит о том, что болезнь не опасна: при аппендиците крайне важно получить медицинскую помощь как можно скорее. А скрытые или нетипичные симптомы лишь вводят в заблуждение как пациента, так и врача. Например, аппендицит могут ошибочно принять за гастрит, инфекции мочевыводящих путей или гинекологические заболевания. Это увеличивает время диагностики, что позволяет воспалению прогрессировать и повышает риск осложнений.
Нина Зубова
Врач-эксперт Лаборатории «Гемотест»
Если не начать лечение как можно скорее, развивается осложненный или перфоративный аппендицит, при котором прогноз выздоровления существенно снижается, а смертность достигает 5%. Запущенный аппендицит приводит к распространению воспаления в брюшной полости — развитию перитонита. В этом случае объем оперативного лечения существенно увеличивается, без лечения перитонит может привести к заражению крови и гибели пациента.
Однако даже если диагностика и лечение проведены без промедления, риск летального исхода при аппендиците все равно нельзя полностью исключать. К примеру, у пожилых людей болезнь может принять тяжелый характер из-за особенностей здоровья и ресурсов организма.
Чтобы снизить риск смертности при аппендиците, важно обращаться к врачу при любых болях в животе, которые не проходят самостоятельно за 2–3 часа, даже если они не похожи на классические признаки аппендицита. Также важно избегать самолечения, особенно болеутоляющими препаратами: они могут замаскировать симптомы.
Нина Зубова
Врач-эксперт Лаборатории «Гемотест»