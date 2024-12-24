Раскрыта причина визуальных недостатков лица и преждевременного старения

Когда мы говорим о молодости и красоте лица, на ум часто приходят уходовые процедуры, косметика и сбалансированный рацион. Однако мало кто задумывается, что гармоничность черт лица напрямую связана с состоянием зубов и правильным прикусом. Руководитель ортодонтического направления научно-клинического центра EUROKAPPA clinic Виктория Радько рассказала сайту «Страсти», как грамотное ортодонтическое лечение помогает не только преобразить улыбку, но и выглядеть моложе и привлекательнее.

Стираемость зубов: эффект «времени»

С возрастом зубы изнашиваются, особенно если человек сталкивается с проблемами неправильного прикуса или бруксизма (непроизвольный скрежет зубами). Изношенные зубы выглядят укороченными, их контур становится неровным, появляются темные пятна из-за обнажения дентина минерализированная твердая ткань зуба).

Проблема заключается не только в улыбке: из-за износа зубов уменьшается высота нижней трети лица, что приводит к углублению носогубных складок. В таких случаях важно не только провести ортодонтическое лечение, но и восстановить зубы с помощью эстетической стоматологии. Это возвращает лицу свежесть, а улыбке – молодость.

Если причиной износа зубов становится бруксизм, стоит обратиться к врачу-ортодонту. При дневном бруксизме пациента обучают расслаблению и контролю положения челюсти в стрессовых ситуациях, а при ночном – назначают специальные каппы.

Положение челюстей – основа гармонии

Правильное положение челюстей определяет не только эстетику лица, но и его пропорции.

Например:

Дистальный прикус, когда нижняя челюсть смещена назад, создает «размытые» черты лица. Подбородочная складка углубляется, формируется второй подбородок, углы нижней челюсти теряют четкость. Исправление прикуса поможет уменьшить или вовсе убрать второй подбородок, а также сделать носогубные складки менее заметными.

Мезиальный прикус, напротив, характеризуется чрезмерно выступающей вперёд нижней челюстью. Лицо выглядит массивным, а пропорции и симметрия лица – нарушенными.

Перекрёстный прикус – патология, при которой при смыкании челюстей нижний зуб или несколько единиц сразу закрывают верхние соответствующие им. Это вызывает выраженную асимметрию лица, которая заметна даже при улыбке.

Симметрия глаз

Асимметрия губ или подбородка, которая выражена при нарушениях прикуса, также может приводить к положению глаз на разном уровне, что противоречит канонам красоты.

Ортодонтическое лечение в этих случаях становится настоящим секретом преображения: оно позволяет корректировать не только прикус, но и визуальные недостатки лица, делая его пропорциональным и привлекательным.

Угол молодости

Если угол нижней челюсти в профиль выражен, это значит, что лицо будет выглядеть моложе дольше. Мягкие ткани сохранят свою форму и не будут «сползать» вниз под действием гравитации, носогубные складки появятся позже.