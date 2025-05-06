ЭКСКЛЮЗИВЫ
Опубликовано 06 мая 2025, 02:00
2 мин.

Раскрыт неожиданный источник головных болей и хруста в челюсти

Ортодонт Радько назвала неправильно установленную пломбу причиной головных болей.
Раскрыт неожиданный источник головных болей и хруста в челюсти

© Freepik

Многие даже не задумываются, что источник постоянных головных болей, хруста в челюсти или неприятных ощущений при жевании может скрываться вовсе не в неврологии или стрессе. Иногда причина кроется в пломбе, установленной с нарушением.

Как рассказала сайту «Страсти» заведующая ортодонтическим отделением научно-клинического центра EUROKAPPA Clinic Виктория Радько, даже небольшое отклонение в прикусе, вызванное неправильно установленной пломбой, способно запустить каскад нарушений в работе всей зубочелюстной системы.

«Мы привыкли считать пломбу чем-то рутинным и безопасным. Но на деле зуб — это часть сложного механизма, и любое вмешательство, нарушающее его "геометрию", влияет на весь организм»

Виктория Радько

Заведующая ортодонтическим отделением научно-клинического центра EUROKAPPA Clinic

Когда пломба не соответствует нужной высоте или форме, изменяется окклюзия — то, как смыкаются зубы. Это, в свою очередь, может вызвать перенапряжение мышц челюсти и как следствие – хронические головные боли. Кроме того, спровоцировать щелчки и боли в височно-нижнечелюстном суставе. Это проявляется как характерный хруст при открывании рта, ограничение подвижности или болезненность при жевании.

Также неправильно установленная пломба может ускорить износ эмали и изменить прикус. Неподходящая высота пломбы нарушает равномерное распределение нагрузки при жевании.

Когда стоит насторожиться

После установки пломбы стоит обратить внимание на следующие сигналы организма:

  • Появилось ощущение, что зуб мешает при смыкании;
  • Возникли щелчки или боли в челюсти;
  • Усилилась чувствительность зубов при жевании;
  • Стали чаще беспокоить головные боли.

«Для точной диагностики и эффективного лечения таких состояний необходима слаженная работа разных специалистов — стоматологов, ортодонтов, гнатологов и ортопедов. Только комплексный подход позволяет выявить истинную причину и избежать развития более серьёзных нарушений»

Виктория Радько

Заведующая ортодонтическим отделением научно-клинического центра EUROKAPPA Clinic

Если после пломбирования вы начали ощущать дискомфорт при смыкании зубов, щелчки в челюсти или боль при жевании — не стоит откладывать визит к специалисту. Чем раньше будет выявлена и устранена проблема, тем легче избежать её последствий.