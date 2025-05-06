Раскрыт неожиданный источник головных болей и хруста в челюсти

Многие даже не задумываются, что источник постоянных головных болей, хруста в челюсти или неприятных ощущений при жевании может скрываться вовсе не в неврологии или стрессе. Иногда причина кроется в пломбе, установленной с нарушением.

Как рассказала сайту «Страсти» заведующая ортодонтическим отделением научно-клинического центра EUROKAPPA Clinic Виктория Радько, даже небольшое отклонение в прикусе, вызванное неправильно установленной пломбой, способно запустить каскад нарушений в работе всей зубочелюстной системы.