Расхламление и ментальное здоровье: как уборка пространства влияет на самочувствие

Избыток вещей, особенно тех, которые сломались либо утратили свою актуальность и функционал, визуальный шум – все это оказывает негативное влияние на ментальное здоровье человека. Подробностями, как захламленное пространство влияет на самочувствие, поделилась с порталом «Страсти» Маруся Рябова – профессиональный организатор пространства и эксперт по расхламлению.

Взаимосвязь внутреннего состояния и хаоса в помещении

Научно доказано, что люди, имеющие расстройства внимания, чувствуют себя в захламленном пространстве очень тревожно. И, попав в помещение, в котором нет порядка, системы, разбросано много разных предметов, притягивающих к себе взгляд, они начинают испытывать высокий уровень дискомфорта.

Но дело в том, что даже полностью здоровые личности, у которых не диагностировано никаких расстройств, ощущают разницу между правильно организованным и захламленным пространством на уровне тела.