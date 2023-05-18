Расхламление и ментальное здоровье: как уборка пространства влияет на самочувствие
Фото: Freepik
Избыток вещей, особенно тех, которые сломались либо утратили свою актуальность и функционал, визуальный шум – все это оказывает негативное влияние на ментальное здоровье человека. Подробностями, как захламленное пространство влияет на самочувствие, поделилась с порталом «Страсти» Маруся Рябова – профессиональный организатор пространства и эксперт по расхламлению.
Взаимосвязь внутреннего состояния и хаоса в помещении
Научно доказано, что люди, имеющие расстройства внимания, чувствуют себя в захламленном пространстве очень тревожно. И, попав в помещение, в котором нет порядка, системы, разбросано много разных предметов, притягивающих к себе взгляд, они начинают испытывать высокий уровень дискомфорта.
Но дело в том, что даже полностью здоровые личности, у которых не диагностировано никаких расстройств, ощущают разницу между правильно организованным и захламленным пространством на уровне тела.
Представьте, что вы пришли в офис, где есть только чистая поверхность стола, компьютер, подставка для карандашей, корзина для бумаг – и все. Приятно работать, состояние и настроение – отличные. Другое дело, когда вы попадаете в контору, где на полках как попало лежат и стоят папки, стол завален бумагами, на нем валяются канцелярские резинки, скрепки, дырокол, степлер. Сможете ли вы там быть продуктивным? Вряд ли. Концентрация и работоспособность очень сильно зависят от антуража.
Маруся Рябова
Профессиональный организатор пространства и эксперт по расхламлению
Простые шаги по расхламлению
Если вы испытываете стресс каждый раз, когда входите в помещение, где проводите много времени, есть способ исправить ситуацию.
Пошаговый план:
Определить назначение помещения и то, какие предметы ему соответствуют и должны в нем находиться. Все, что лишнее – выносим.
Создать образ комнаты «с нуля» с учетом ее назначения, своего вкуса и бюджета, чтобы вы чувствовали себя там хорошо.
Написать, что требуется для преобразований: внести в список нужное, затем определить, способны ли вы это приобрести, и если нет – продумать альтернативу.
Начать организовывать пространство.
Бывает так, что не получается увидеть картину целиком, или просто для этого нужна помощь, поскольку кажется, что расхламление определенного помещения – слишком объемная и непосильная задача. Тогда точно нужно обращаться к специалисту – организатору пространства. Не зря эта профессия придумана в помощь людям.
Как уборка влияет на ментальное здоровье?
Любое пространство, где нет визуального шума, мелких деталей, переизбытка вещей, помогает человеку чувствовать себя более расслабленным, спокойным, уравновешенным. Поэтому расхламление и ментальное здоровье связаны напрямую.
Уборка, избавление от лишнего – это тот самый инструмент, который помогает уменьшить уровень стресса и улучшить качество жизни на любом уровне. В интернете сейчас неспроста популярен мем: «Похода к психологу недостаточно. Чтобы чувствовать себя великолепно, мне нужно начистить до блеска свой дом».
«Стоит попробовать – и вы поймете, как сильно меняются ощущения от пребывания в доме, в котором нет лишних предметов, и каждая вещь находится на своем месте. И насколько благотворно это сказывается на вашем самочувствии», - заключила специалист.