Рак кожи, фотостарение, катаракта: чем опасно длительное нахождение на солнце

Летом каждому россиянину хочется насладиться теплом после долгой, изнуряющей зимы. Однако не стоит забывать, что солнце может быть коварным, принося как пользу, так и вред. Одним из основных его положительных свойств является индукция выработки витамина D, который участвует во многих обменных процессах. Но в то же время прямое воздействие ультрафиолетового излучения неблагоприятно сказывается на коже, вызывая фотостарение, повышая риск развития катаракты, фотокератита и фотоконъюнктивита. Значительно возрастает риск развития рака кожи, в частности меланомы. Об этом рассказала порталу «Страсти» врач-терапевт клиники «Медси» Виктория Подгурченко.

Как пояснила врач, наибольшую опасность ультрафиолетовое излучение представляет для детей грудного и младшего возраста, а также для людей с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями. Порой солнце может вызвать аллергические реакции.