Рак кожи, фотостарение, катаракта: чем опасно длительное нахождение на солнце
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Летом каждому россиянину хочется насладиться теплом после долгой, изнуряющей зимы. Однако не стоит забывать, что солнце может быть коварным, принося как пользу, так и вред. Одним из основных его положительных свойств является индукция выработки витамина D, который участвует во многих обменных процессах. Но в то же время прямое воздействие ультрафиолетового излучения неблагоприятно сказывается на коже, вызывая фотостарение, повышая риск развития катаракты, фотокератита и фотоконъюнктивита. Значительно возрастает риск развития рака кожи, в частности меланомы. Об этом рассказала порталу «Страсти» врач-терапевт клиники «Медси» Виктория Подгурченко.
Как пояснила врач, наибольшую опасность ультрафиолетовое излучение представляет для детей грудного и младшего возраста, а также для людей с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями. Порой солнце может вызвать аллергические реакции.
«Некоторые люди имеют физиологически повышенную восприимчивость к воздействию солнечных лучей, проявляющуюся аллергической реакцией, — объяснила специалист. — Симптомами могут быть мелкие кожные высыпания в виде покраснений и пузырьков, зуд и отёчность кожных покровов в области высыпаний. Фотодерматит также часто может вызывать прием некоторых лекарственных средств: антибиотики, антидепрессанты, противоаритмические средства, жаропонижающие, противовоспалительные и другие препараты».
Врач советует для защиты от солнца избегать загара с 11:00 до 16:00, а в остальное время использовать солнцезащитные средства с SPF 30 для взрослых и SPF 50 для детей. Длительное пребывание под открытым солнцем может привести к ожогам кожи, сопровождающимся сильной болью, покраснением, жжением и волдырями. В домашних условиях можно обработать повреждённые места неспиртосодержащими дезинфицирующими растворами, использовать натуральные жирные кремы для снижения риска вторичного бактериального заражения. При значительной площади повреждения кожи и появлении температуры, головной боли, тошноты или рвоты следует обратиться к врачу, заключила Виктория Подгурченко.
Также важно надевать одежду из натуральных светлых тканей, использовать головной убор и солнцезащитные очки, пить больше жидкости для поддержания защитных свойств кожи.
Если у человека на коже имеется большое количество родинок, то ему необходимо регулярно посещать дерматолога для профилактических осмотров.