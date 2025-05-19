Пятна на зубах после брекетов: почему происходит и как этого избежать

Почему они появляются именно после брекетов?

Причина кроется не в брекетах как таковых, а в недостаточной гигиене во время лечения. Конструкция брекет-системы создаёт множество труднодоступных зон — особенно вокруг замков и дуг. Если налет не удаляется полностью, бактерии разрушают эмаль, вызывая деминерализацию.

Факторы риска:

Перекусы между приёмами пищи;

Газированные и сладкие напитки;

Недостаточное использование вспомогательных средств гигиены (ёршиков, ирригаторов);

Пропуск регулярных профессиональных чисток.

Можно ли убрать пятна?

Да, но чем раньше начато восстановление, тем выше шансы вернуть эмали её однородный цвет. В арсенале стоматолога — реминерализующая терапия, фторирование, ICON-инфильтрация (технология, при которой в пористую структуру эмали вводится специальный материал, маскирующий начальные кариозные пятна и восстанавливающий однородность цвета) и современные отбеливающие методы. Однако лучше всего — не допускать их появления.

Современной и более гигиеничной альтернативой брекетам становятся элайнеры — прозрачные каппы, которые выравнивают зубы без металлических конструкций. Их важное преимущество — возможность снимать систему на время приёма пищи и чистки зубов. Это позволяет поддерживать безупречную гигиену на всём протяжении лечения и минимизировать риски деминерализации.

Кроме того, результат лечения с элайнерами более предсказуемый, поскольку планирование выравнивания происходит в цифровом формате, а движения зубов рассчитываются с высокой точностью.

Как избежать пятен на зубах при ношении брекетов

Используйте ортодонтические щётки и ёршики

Обычная щетка не справляется с очищением зоны между дугой и зубом. Дополнительно применяйте монопучковую щетку и специальные ёршики для ухода вокруг брекетов.

Подключите ирригатор

Он эффективно удаляет налет и остатки пищи из труднодоступных мест. Особенно полезен в зонах между зубами и под дугами.

Пользуйтесь реминерализующими гелями или пастами с фтором

Они укрепляют эмаль и помогают компенсировать минералы, которые могут вымываться при недостаточной гигиене.

Не пропускайте профессиональную гигиену

Проходите профессиональную чистку у стоматолога-гигиениста каждые 3–4 месяца. Это помогает удалить налет, который невозможно убрать в домашних условиях.