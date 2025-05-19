Пятна на зубах после брекетов: почему происходит и как этого избежать
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Момент снятия брекетов для многих становится долгожданным финалом — пациенты ожидают увидеть ровные, красивые и сияющие зубы. Но иногда вместо идеальной улыбки в зеркале обнаруживаются светлые, матовые или меловидные пятна на эмали. Почему это происходит и как этого избежать? На этот вопрос сайту «Страсти» ответила руководитель ортодонтического отделения научно-клинического центра EUROKAPPA clinic Виктория Радько.
«Чаще всего речь идёт о так называемой очаговой деминерализации эмали — процессе, при котором из верхнего слоя зуба вымываются минеральные вещества. Это не кариес, но его «предвестник». Такие участки выглядят как матовые пятна и особенно заметны на передних зубах после снятия ортодонтической конструкции»
Виктория Радько
Руководитель ортодонтического отделения научно-клинического центра EUROKAPPA clinic
Почему они появляются именно после брекетов?
Причина кроется не в брекетах как таковых, а в недостаточной гигиене во время лечения. Конструкция брекет-системы создаёт множество труднодоступных зон — особенно вокруг замков и дуг. Если налет не удаляется полностью, бактерии разрушают эмаль, вызывая деминерализацию.
Факторы риска:
- Перекусы между приёмами пищи;
- Газированные и сладкие напитки;
- Недостаточное использование вспомогательных средств гигиены (ёршиков, ирригаторов);
- Пропуск регулярных профессиональных чисток.
Можно ли убрать пятна?
Да, но чем раньше начато восстановление, тем выше шансы вернуть эмали её однородный цвет. В арсенале стоматолога — реминерализующая терапия, фторирование, ICON-инфильтрация (технология, при которой в пористую структуру эмали вводится специальный материал, маскирующий начальные кариозные пятна и восстанавливающий однородность цвета) и современные отбеливающие методы. Однако лучше всего — не допускать их появления.
Современной и более гигиеничной альтернативой брекетам становятся элайнеры — прозрачные каппы, которые выравнивают зубы без металлических конструкций. Их важное преимущество — возможность снимать систему на время приёма пищи и чистки зубов. Это позволяет поддерживать безупречную гигиену на всём протяжении лечения и минимизировать риски деминерализации.
Кроме того, результат лечения с элайнерами более предсказуемый, поскольку планирование выравнивания происходит в цифровом формате, а движения зубов рассчитываются с высокой точностью.
Как избежать пятен на зубах при ношении брекетов
- Используйте ортодонтические щётки и ёршики
Обычная щетка не справляется с очищением зоны между дугой и зубом. Дополнительно применяйте монопучковую щетку и специальные ёршики для ухода вокруг брекетов.
- Подключите ирригатор
Он эффективно удаляет налет и остатки пищи из труднодоступных мест. Особенно полезен в зонах между зубами и под дугами.
- Пользуйтесь реминерализующими гелями или пастами с фтором
Они укрепляют эмаль и помогают компенсировать минералы, которые могут вымываться при недостаточной гигиене.
- Не пропускайте профессиональную гигиену
Проходите профессиональную чистку у стоматолога-гигиениста каждые 3–4 месяца. Это помогает удалить налет, который невозможно убрать в домашних условиях.
«Грамотная гигиена во время ношения брекетов не менее важна, чем точность выравнивания. Мы всегда напоминаем: красивая улыбка начинается с ответственности за своё здоровье»
Виктория Радько
Руководитель ортодонтического отделения научно-клинического центра EUROKAPPA clinic