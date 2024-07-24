Пятна на одежде и неприятный запах: причины появления и методы борьбы с излишней потливостью

С чрезмерной потливостью сталкиваются многие люди, и причина возникновения этой неприятной особенности организма кроется не только в несоблюдении личной гигиены. Можно тщательно следить за собой, используя лучшие косметические средства, но в итоге все равно страдать от пятен на одежде и неприятного запаха пота. О том, что такое гипергидроз, и какие способы борьбы с этой проблемой существуют, сайту «Страсти» рассказала врач дерматолог-косметолог GMT CLINIC. Врач-дерматовенеролог, косметолог Анжелика Ужва.

Во-первых, причиной возникновения гипергидроза может быть генетика, когда у мамы или у папы было сильное потоотделение, и эта особенность организма передалась по наследству детям. Не очень приятно, но есть несколько способов нивелировать этот недостаток.

Во-вторых, на развитие излишней потливости влияют заболевания аутоиммунного, эндокринологического, гормонального спектра и даже онкологического спектра.

В-третьих, не стоит сбрасывать со счетов болезни сердца и операции на грудной клетке.

И, в-четвертых, на чрезмерное образование пота могут повлиять прием некоторых лекарственных препаратов, БАДов, а также избыточный вес.