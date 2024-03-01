Пять признаков того, что мужчина хочет разорвать отношения
© Freepik
Новый роман постепенно перерастает в серьезные отношения. Это обычная ситуация, если оба партнера нацелены на длительную связь, а тем более семейные узы. Но порой женщина начинает замечать, что конфетно-букетный период прошел, началась совместная жизнь, а ближе мужчина не стал. Он ведет себя словно сосед и не стремится узнать свою любимую получше. Что происходит? Вполне возможно, что таким образом этот человек начинает «сливать» даму сердца, но так, чтобы она сама решила уйти. О пяти признаках такого не очень-то джентельменского поведения сайту «Страсти» рассказала психолог Алина Богатырева.
Как определить, что мужчина медленно, но верно подталкивает вас к расставанию
«Есть типичные признаки таких отношений, так что не пропустите звоночки. И помните, что если вам кажется, что вы подцепили паранойю в отношении вашего партнера, то, вероятнее всего, вы… правы. Просто очень часто наш мозг ищет оправдания тем или иным поступкам, чтобы не допустить случая полного провала и боли расставания».
Алина Богатырёва
Психолог
Первое: мужчина прекращает интересоваться вашими делами. Если он возвращается домой, а вы только и заняты тем, что кормите его ужином и расспрашиваете о работе, то что-то идет не так. Особенно когда ваш партнер совершенно забывает о вопросе: «А как у тебя прошел день?» Значит, вы ему совершенно не интересны. И дело даже не в том, что его затюкал быт или босс. Каким бы сложным ни был день, любящий человек всегда полюбопытствует, что случилось у второй половинки. И даже находясь в аврале, сумеет черкнуть пару строк, что скучает. Если интерес со стороны мужчины исчезает, значит, исчезло и чувство.
Второе: в паре прекращаются разговоры о совместных планах на путешествия, отпуск, выходные и прогулки. И дело не в принципе «жить здесь и сейчас» или в обстановке в мире. Человеку даже в кризисные годы свойственно строить долгоиграющие планы, как минимум, на 6-8 месяцев. Когда от мужчины не исходит инициатива, когда он постоянно увиливает от разговоров о планировании в паре, не особо горит желанием где-то отмечать с вами Новый год, 8 марта, день рождения, может, для него и нет уже никаких «мы».
Третье: вашего партнера устраивает всё, но жениться он не хочет. Мужчина отвечает что-то в духе: «Нам и так хорошо, я не хочу все испортить браком». Значит, он вас не рассматривает в качестве законной супруги, его устраивает простейшее сожительство, в котором нет никаких обязательств и ответственности. Зато чаще всего женщина пытается управлять бытом, создавать уют и отвечать за «погоду в доме», потому что это же «по женской природе». Однако задумайтесь, может, у вас просто разные жизненные цели? И если у вашей второй половины нет никакой ответственности, то вам-то зачем на себя взваливать лишнее?
Четвертое: женщина делает шаги навстречу, а мужчина – нет. Если вы сделали свои 10 шагов, а он нет, значит, не так уж мужчине эта связь и важна. Ведь когда он чего-то страстно хочет, то обязательно добьется своего. В данном случае ваша вторая половина просто играет роль пассивного партнера, за которого все сделает женщина. И решит проблему, и спланирует, и даже развеселит. А при случае и уйдет, собрав чемоданы.
Пятое: вы начинаете сами четко осознавать и чувствовать «слив». Да, интуиция у женщин развита лучше, чем у мужчин. Так что они быстро замечают, что вливают энергию в отношения только в одностороннем порядке. А джентльмен… Он просто все больше пропадает на работе, не выходя на связь, хотя ни аврала, ни завала, ни отчета, ни нового проекта там не предвидится. Осознайте, что это не беспочвенная тревога. Это мужские поступки говорят, что он вас вычеркнул из отношений.
Что делать, если вы прекрасно понимает, что вас фактически отпустили в свободное плавание? Для начала четко сформулировать цели в отношениях. Что важнее? Семья, дети, совместное будущее или ни к чему не обязывающая связь? Затем придется прояснить ситуацию с целями вашего партнера. Сделать это проще через разговор.
Но обычно представители сильного пола делятся на два типа. Есть мужчины, которые спокойно могут говорить о будущем и дать ответ «нет», если не видят вас в роли супруги. Или же они изначально не планировали брак. Да, будет больно, но зато это честно. После женщина может сама сделать выбор: оставаться ей в таких отношениях, ожидая смены «погоды у моря», или уйти.
А вот второй тип джентльменов сложнее. Им претят такие разговоры, даже раздражают. Простая беседа о целях может обернуться ссорой или скандалом, а затем – дальнейшим игнором. И этот неприкрытый звонок. Мужчина хочет уйти из отношений, но по-хитрому, переложив всю ответственность решения на женщину. А некоторые умудряются еще сделать своих партнерш виноватыми в разрыве.
«Что делать с отношениями и такими мужчинами, решать, конечно, только вам. Но помните, чем быстрее рыбка выпутается из сетей иллюзий, тем быстрее она попадет в безбрежный океан настоящей, здоровой любви».
Алина Богатырёва
Психолог