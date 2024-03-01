Пять признаков того, что мужчина хочет разорвать отношения

Первое: мужчина прекращает интересоваться вашими делами. Если он возвращается домой, а вы только и заняты тем, что кормите его ужином и расспрашиваете о работе, то что-то идет не так. Особенно когда ваш партнер совершенно забывает о вопросе: «А как у тебя прошел день?» Значит, вы ему совершенно не интересны. И дело даже не в том, что его затюкал быт или босс. Каким бы сложным ни был день, любящий человек всегда полюбопытствует, что случилось у второй половинки. И даже находясь в аврале, сумеет черкнуть пару строк, что скучает. Если интерес со стороны мужчины исчезает, значит, исчезло и чувство.

Второе: в паре прекращаются разговоры о совместных планах на путешествия, отпуск, выходные и прогулки. И дело не в принципе «жить здесь и сейчас» или в обстановке в мире. Человеку даже в кризисные годы свойственно строить долгоиграющие планы, как минимум, на 6-8 месяцев. Когда от мужчины не исходит инициатива, когда он постоянно увиливает от разговоров о планировании в паре, не особо горит желанием где-то отмечать с вами Новый год, 8 марта, день рождения, может, для него и нет уже никаких «мы».

Третье: вашего партнера устраивает всё, но жениться он не хочет. Мужчина отвечает что-то в духе: «Нам и так хорошо, я не хочу все испортить браком». Значит, он вас не рассматривает в качестве законной супруги, его устраивает простейшее сожительство, в котором нет никаких обязательств и ответственности. Зато чаще всего женщина пытается управлять бытом, создавать уют и отвечать за «погоду в доме», потому что это же «по женской природе». Однако задумайтесь, может, у вас просто разные жизненные цели? И если у вашей второй половины нет никакой ответственности, то вам-то зачем на себя взваливать лишнее?

Четвертое: женщина делает шаги навстречу, а мужчина – нет. Если вы сделали свои 10 шагов, а он нет, значит, не так уж мужчине эта связь и важна. Ведь когда он чего-то страстно хочет, то обязательно добьется своего. В данном случае ваша вторая половина просто играет роль пассивного партнера, за которого все сделает женщина. И решит проблему, и спланирует, и даже развеселит. А при случае и уйдет, собрав чемоданы.

Пятое: вы начинаете сами четко осознавать и чувствовать «слив». Да, интуиция у женщин развита лучше, чем у мужчин. Так что они быстро замечают, что вливают энергию в отношения только в одностороннем порядке. А джентльмен… Он просто все больше пропадает на работе, не выходя на связь, хотя ни аврала, ни завала, ни отчета, ни нового проекта там не предвидится. Осознайте, что это не беспочвенная тревога. Это мужские поступки говорят, что он вас вычеркнул из отношений.