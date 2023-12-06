Пять причин отказать партнеру в сексе: как сказать ему «нет»

В основе качественного секса, который принесет эмоциональное и физическое удовлетворение, лежит комфорт и доверие. При этом важно уметь не только договариваться о близости, но и отказывать в ней. Не стоит идти на поводу у чувства вины или страха обидеть партнера. Портал «Страсти» поговорил с экспертами социального проекта Durex о сексуальной жизни #Возьми_и_Скажи и узнал основные причины сказать ему «Нет».

Причина №1: Нарушение личных границ

Понятия «нормы» или «отклонения» в сексе очень относительны. Разным людям нравятся разные вещи, поэтому всегда важно уметь не только рассказать партнеру о своих потребностях, но и обозначать личные границы: что вам нравится, что вы готовы попробовать, а что точно не согласны делать. Легкий юмор поможет справиться с возможной неловкостью ситуации. Помните, что вам должно быть комфортно и безопасно – не только физически, но и эмоционально. Если что-то непонятно, обязательно задавайте вопросы.

Причина №2: Отсутствие средств предохранения

Минутная слабость совершенно точно не стоит потенциальных осложнений в виде различных инфекций или незапланированной беременности. Даже если вы давно знаете друг друга, и он «Тот-Самый-Единственный» – не рискуйте. Использование контрацепции – это проявление заботы о себе и партнере. Если он отказывается от этого, стоит серьезно задуматься о возможных причинах. Лучше всего принять незыблемое правило: «Нет презерватива – нет секса».

Причина №3: Нет взаимного согласия

Секс будет качественным, если ваши с партнером представления о нем будут совпадать. Кто кому, что именно, как долго и в каком порядке – если интуитивно совпадать не получается, надо разговаривать напрямую . Это единственный способ не только достичь понимания в конкретном вопросе, но и лучше узнать друг друга. Стоит отбросить в сторону сомнения и ложную скромность – чем откровеннее вы будете, тем меньше времени и сил придется потратить на теорию, и тем лучше и ярче будет практика.

Причина №4: Неуверенность в себе

Кому-то такие причины покажутся не очень серьезными, но поверьте – огромное количество людей самого разного возраста отказывается от секса из-за мыслей о собственной неподготовленности к нему. Не то белье, проблемы с внешностью, отсутствие депиляции… и еще миллион самых разных вариантов. Партнер сколько угодно может уверять вас, что вы прекрасны и для него все эти нюансы не важны, но, если вы не чувствуете себя уверенно, секс особой радости не принесет . Ситуативные причины возникшей неловкости спокойно решаются – вам нужно просто найти возможность уделить себе время. Но если это ваше постоянное ощущение, то лучше поговорить о нем с человеком, которому вы доверяете, или обратиться к психотерапевту.

Причина №5: Нет влечения

Единичный эпизод может быть вызван самыми разными обстоятельствами. Усталость, плохое самочувствие и настроение, не говоря уже о настоящем горе или остром стрессе, – достаточный повод для воздержания. Если вы чувствуете, что не готовы переключиться, лучше прямо объяснить партнеру, что сегодня он нужен вам (если это так) в ином качестве. Нет ничего плохого, чтобы заменить потенциально неудачный секс просмотром хорошего фильма или разговором по душам. Отсутствие сексуального влечения также может быть вызвано разными потребностями – частота, обстановка, активная или пассивная позиция партнера, техническая составляющая… На все это у разных людей могут быть разные взгляды. И это нормально. В такой ситуации стоит разобраться – а в каком месте происходит несовпадение у вас в паре. Возможно, решение стоит искать в откровенном и обстоятельном разговоре с партнером.

Какой бы ни была ваша причина отказать в близости, помните – вы имеете на это полное право.