Пять правил стиля для девушек plus size: как собрать свой идеальный гардероб

Поэтому если вы хотите надеть блузку с горизонтальной полоской, которая стильно смотрится и дополняет ваш образ — почему бы и нет. Экспериментируйте и не бойтесь выделяться.

Учитывайте особенности фигуры

Определите, какие части тела вы хотели бы подчеркнуть или скрыть. Это поможет выбрать подходящие силуэты и ткани. Можно использовать разные хитрости, чтобы создать баланс и гармонию в своем образе. Например, если у вас широкие плечи, вы можете выбрать топы с V-образным вырезом, чтобы визуально удлинить шею и создать более стройный силуэт.

Избегайте тяжелых и объемных тканей, которые могут добавить визуального объема. Вместо этого подойдут легкие материалы.

Найдите свой стиль

Развивайте насмотренность. Сейчас в эпоху доступного интернета можно искать вдохновение где угодно. Это не обязательно должны быть примеры только с плюс-сайз одеждой. На дизайнерских сайтах есть много классных картинок со стильными образами: смотрите и старайтесь подбирать для себя что-то похожее. Абсолютно нормально создавать свой собственный стиль, вдохновляясь чужими примерами.

Рекомендую экспериментировать. Главное правило: вы никогда не поймете, подойдет ли вам то самое платье, пока не наденете его. Не бойтесь добавлять яркий цвет, стразы и другие смелые элементы. Очень классно смотрятся многослойные образы.