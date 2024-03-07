Пять правил стиля для девушек plus size: как собрать свой идеальный гардероб
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Главное правило при подборе гардероба для девушки в размере plus звучит так: одежда должна быть красивой и стильной, скрывать недостатки и подчеркивать достоинства. Какими еще принципами стоит руководствоваться при выборе нарядов, порталу «Страсти» рассказала мотиватор для женщин плюс-сайз и «Миссис Вселенная 2023» Ольга Каменская.
«Чаще всего девушкам с формами советуют выбирать одежду с вертикальной полоской, не обтягивающую и не оверсайз, а еще присмотреться к платьям А-силуэта — они подчеркивают талию. Да, эти рекомендации действительно хорошо работают, и к ним стоит прислушаться. Но из всех правил есть исключения. Прежде всего одежда должна выражать ваше внутреннее состояние и то, что вы хотите показать этому миру. Например, я не такая как все, не стесняюсь себя и готова проявляться ярко и неординарно».
Ольга Каменская
Мотиватор для женщин плюс-сайз, победительница трех конкурсов красоты, «Миссис Вселенная 2023»
Поэтому если вы хотите надеть блузку с горизонтальной полоской, которая стильно смотрится и дополняет ваш образ — почему бы и нет. Экспериментируйте и не бойтесь выделяться.
Учитывайте особенности фигуры
Определите, какие части тела вы хотели бы подчеркнуть или скрыть. Это поможет выбрать подходящие силуэты и ткани. Можно использовать разные хитрости, чтобы создать баланс и гармонию в своем образе. Например, если у вас широкие плечи, вы можете выбрать топы с V-образным вырезом, чтобы визуально удлинить шею и создать более стройный силуэт.
Избегайте тяжелых и объемных тканей, которые могут добавить визуального объема. Вместо этого подойдут легкие материалы.
Найдите свой стиль
Развивайте насмотренность. Сейчас в эпоху доступного интернета можно искать вдохновение где угодно. Это не обязательно должны быть примеры только с плюс-сайз одеждой. На дизайнерских сайтах есть много классных картинок со стильными образами: смотрите и старайтесь подбирать для себя что-то похожее. Абсолютно нормально создавать свой собственный стиль, вдохновляясь чужими примерами.
Рекомендую экспериментировать. Главное правило: вы никогда не поймете, подойдет ли вам то самое платье, пока не наденете его. Не бойтесь добавлять яркий цвет, стразы и другие смелые элементы. Очень классно смотрятся многослойные образы.
Пробуйте выходить за рамки того, что вы носили до этого каждый день. Чем больше ваш стиль отражает вашу индивидуальность, тем вы интереснее для себя и окружающих.
Уделите внимание мелочам
Будьте опрятны. Хорошая одежда — это не бренды, как многие думают. В первую очередь это чистая и ухоженная одежда: чистая , выглаженная, без катышек и пятен.
Используйте аксессуары для завершения образа. Шляпы, сумки, ювелирные украшения и очки добавят индивидуальности. Они также могут привлечь внимание к нужным частям тела или добавить интересные детали к образу. Например, широкий пояс может подчеркнуть талию, а длинные серьги — удлинить шею.
Купите белье правильного размера. Это основа уверенного образа. Многие, как показывает практика, не умеют выбирать белье — из-за этого спина под тонкой блузкой может казаться более полной, а грудь не такой красивой.
Не останавливайте свой выбор только на офлайн-магазинах
«80% моего гардероба сшито на заказ — например, по понравившимся фотографиям вещей из интернета. Вместе с ателье мы подбираем качественную ткань с подходящей фактурой, фурнитуру и сажаем модель по фигуре — так, чтобы вещь смотрелась идеально именно с учетом моих особенностей».
Ольга Каменская
Мотиватор для женщин плюс-сайз, победительница трех конкурсов красоты, «Миссис Вселенная 2023»
Если нет возможности шить на заказ, то пользуйтесь маркетплейсами. Не стесняйтесь заказывать по 10 платьев или брюк — меряйте и смотрите, что подходит именно вам, обращайте внимание на качество. На маркетплейсах сейчас очень много красивых, доступных и стильных вещей. Причем это относится как к костюмам, так и к платьям, брюкам, повседневной и праздничной одежде.
Примите и полюбите себя
Стильная девушка — это в первую очередь уверенная в себе девушка. Вес здесь не играет никакой роли. Будьте красивой для себя, а потом уже для окружающих. Полюбите свое отражение в зеркале. Принимайте себя такой, какая вы есть. Каждый человек уникален и красив по-своему. Не сравнивайте себя с другими и не стремитесь быть кем-то другим. Поверьте, что вы уже прекрасны — такая, какая есть.
Через одежду мы общаемся с внешним миром и показываем, кто мы. Нужно научиться передавать через образ свою харизму и характер. Носите то, что вам нравится и что делает вас счастливой. Ведь если вы чувствуете себя уверенно — это отражается и на вашей внешности.