Путают даже врачи: специалист рассказала о ключевых различиях между деменцией и болезнью Альцгеймера

Синдром деменции и болезнь Альцгеймера часто путают не только пациенты, но и специалисты. Врач-невролог ИНВИТРО Светлана Попеляева рассказала сайту «Страсти», чем отличаются эти патологии.

По словам эксперта, деменция — это не конкретный диагноз, а синдром, совокупность симптомов, которые могут быть вызваны разными заболеваниями. Основное проявление — нарушение памяти, внимания и мышления, мешающее человеку в профессиональной и социальной жизни.

«Болезнь Альцгеймера — это самостоятельное заболевание, которое является наиболее частой причиной деменции, на нее приходится 60−80% всех случаев. Таким образом, болезнь Альцгеймера — это одна из форм деменции, но не любая деменция является болезнью Альцгеймера», — пояснила невролог.

К другим распространенным причинам деменции относятся сосудистые нарушения, деменция с тельцами Леви и лобно-височная дегенерация.

Специалист выделила ключевые симптомы, на которые врачи обращают внимание при диагностике:

Нарушение памяти на недавние события (забывает разговоры, задает одни и те же вопросы).

Дезориентация во времени (путает даты, дни недели).

Трудности с планированием и решением бытовых задач.

Проблемы с речью (сложно подбирать слова).

Ухудшение ориентации в знакомом пространстве.

«Важный диагностический признак: при болезни Альцгеймера проблемы с памятью и ориентацией возникают раньше, чем выраженные нарушения ходьбы или изменения в поведении. Если эти симптомы выходят на первый план, мы думаем о других формах деменции», — отметила врач.

Ранняя и точная диагностика позволяет не только подобрать правильную терапию для замедления прогрессирования болезни, но и вовремя оказать пациенту и его семье необходимую медико-социальную поддержку, заключила специалист.