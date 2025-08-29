«Пусть покажет хоть одну бумагу»: Бородин ответил Собчак, заявившей о его желании признать ее иноагентом

Глава ФПБК Виталий Бородин отреагировал на заявление журналистки Ксении Собчак, опубликованное в ее Telegram-канале. Он потребовал, чтобы телеведущая предъявила доказательства того, что он действительно хотел признать ее иностранным агентом. Подробности узнал сайт «Страсти».

В своем канале Собчак прокомментировала новость, в которой Виталия Бородина назвали ее адвокатом. Журналистка опровергла информацию о сотрудничестве и заявила, что не хочет быть с лидером ФПБК в одном поле, так как он на протяжении трех лет пытается признать ее иноагентом. Сайт «Страсти» связался с Бородиным и узнал, действительно ли у него есть намерение присвоить этот статус Ксении Анатольевне.

«Собчак заявила, что я ее три года пытался призвать иноагентом. Но пусть покажет хоть одну бумагу, где это было бы доказано. Пусть покажет, и тогда вся страна поймет — где Собчак говорит правду, а где нет», — заявил Бородин.

Также глава ФПБК дал понять, что ему все равно на Собчак, поэтому он не стал бы разбираться в ее деятельности.

«От слова никак [не отношусь]. Есть и есть», — признался Виталий Бородин.

