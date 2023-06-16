Психосоматолог Снежанна Тон объяснила, как избавиться от зависимости при помощи гипноза
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В современном обществе многие люди подвержены различным видам зависимости — алкоголизм, наркомания, табакокурение и игромания. Больше всего от данной проблемы страдает не сам зависимый человек, попросту не осознающий всей тяжести своего расстройства, а близкие родственники, которым приходится через многое проходить. Портал «Страсти» спросил гипнолога, эксперта по биоэнергетике и психосоматолога Снежанну Тон о том, может ли гипноз избавить человека от зависимостей, и специалист ответила на самые важные вопросы.
Что такое гипноз?
Гипноз — это состояние человека, при котором всё его внимание сосредоточено на определенной установке, задаваемой гипнотизером на уровне подсознания. Он бывает разным: академическим и лечебным, призванным помочь людям, находящимся в трудной жизненной ситуации; эстрадным, больше похожим на театральное представление, или даже криминальным — им охотно пользуются мошенники.
Может ли гипноз избавить от зависимостей?
В ряде последних исследований гипноз зарекомендовал себя как эффективный метод лечения различных видов зависимостей. Лечебный сеанс проводится строго специалистом-гипнологом или гипнотерапевтом, который вводит сознание пациента в трансовое состояние и при помощи определенных техник воздействует на психику человека.
Обычно при лечении различного рода зависимостей используется классический гипноз, вводящий человека в состояние глубокого транса при помощи вербальных или зрительных сигналов, а также приемы суггестивной терапии, которые по своему воздействию являются более мягкими.
Стоит отметить, что гипноз проводится только с согласия самого человека, страдающего зависимостью, а для того, чтобы сеанс прошел успешно, важно, чтобы пациент осознал всю тяжесть своего недуга и захотел от него избавиться.
Снежанна Тон
Гипнолог, эксперт по биоэнергетике и психосоматолог
Как проходит сеанс гипнотерапии?
Продолжительность курса гипнотерапии определяется строго специалистом, исходя из состояния человека и тяжести его заболевания. Обычно взаимодействие больного с гипнологом начинается после окончания курса детоксикации при отсутствии «синдрома отмены» (если мы говорим об алкогольной, наркотической или никотиновой зависимости).
Перед тем, как приступить к лечению с помощью гипноза, специалист проводит беседу с пациентом и определяет степень его внушаемости, а также составляет план необходимого лечения. Также немаловажным фактором для успешного лечения зависимости при помощи гипноза являются длительная реабилитация пациента, его социальная адаптация, а также поддержка со стороны близких людей.
«Гипноз является эффективным методом лечения различного рода зависимостей. Но главное, чтобы человек сам захотел бороться со своим недугом, и тогда к нему на помощь обязательно придут специалисты, которые укажут ему путь к счастливой и полноценной жизни», - заключила Снежанна Тон.