Психосоматолог Снежанна Тон объяснила, как избавиться от зависимости при помощи гипноза

В современном обществе многие люди подвержены различным видам зависимости — алкоголизм, наркомания, табакокурение и игромания. Больше всего от данной проблемы страдает не сам зависимый человек, попросту не осознающий всей тяжести своего расстройства, а близкие родственники, которым приходится через многое проходить. Портал «Страсти» спросил гипнолога, эксперта по биоэнергетике и психосоматолога Снежанну Тон о том, может ли гипноз избавить человека от зависимостей, и специалист ответила на самые важные вопросы.

Что такое гипноз?

Гипноз — это состояние человека, при котором всё его внимание сосредоточено на определенной установке, задаваемой гипнотизером на уровне подсознания. Он бывает разным: академическим и лечебным, призванным помочь людям, находящимся в трудной жизненной ситуации; эстрадным, больше похожим на театральное представление, или даже криминальным — им охотно пользуются мошенники.

Может ли гипноз избавить от зависимостей?

В ряде последних исследований гипноз зарекомендовал себя как эффективный метод лечения различных видов зависимостей. Лечебный сеанс проводится строго специалистом-гипнологом или гипнотерапевтом, который вводит сознание пациента в трансовое состояние и при помощи определенных техник воздействует на психику человека.

Обычно при лечении различного рода зависимостей используется классический гипноз, вводящий человека в состояние глубокого транса при помощи вербальных или зрительных сигналов, а также приемы суггестивной терапии, которые по своему воздействию являются более мягкими.