Психология любовницы: 3 причины, по которым женщина осознанно соглашается быть «запасной»
Нейропсихолог Комоза объяснила, почему женщина осознанно соглашается на роль любовницы.
Фото: freepik
Когда мы говорим о любовницах, то представляем образ несчастной и страдающей от своей второстепенной роли женщины. Однако зачастую девушки осознанно соглашаются быть в таком положении, несмотря на негативные последствия. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» нейропсихолог Наталья Комоза объяснила, что заставляет женщин становиться любовницами.
По мнению эксперта, есть три причины, по которым девушка примеряет на себя подобную роль.
Во-первых, это нежелание брать на себя ответственность в отношениях.
«Такие женщины или уже прошли неудачный брачный опыт, или являются психологически незрелыми личностями, и по этим причинам не хотят взваливать на себя дополнительные обязательства. Поэтому им очень удобно встречаться с мужчиной, у которого уже есть семья и который не претендует на большее», — пояснила эксперт.
Наталья Комоза
Нейропсихолог
В подобном случае отношения находятся в конфетно-букетном периоде, а сама женщина не имеет никаких обязательств, предполагаемых в законном браке.
Во-вторых, это стремление к конкуренции из-за низкой самооценки. В детстве такие девушки постоянно соревновались с кем-то за любовь родителей.
«Если удавалось в этом соперничестве победить, то мозг получал удовольствие от такой победы и связывал ее с дофамином. Поскольку мозг дофамин любит, то такая женщина всегда будет искать отношения, в которых она могла бы биться за чье-то внимание и любовь. Несвободный мужчина для этой цели подходит идеально. И девушка выложится по полной, чтобы влюбить его в себя, потому что в момент достижения цели она испытает настоящую эйфорию, т.к. победит соперницу», — высказалась специалист.
Наталья Комоза
Нейропсихолог
При этом, достигнув желаемого результата, женщина быстро теряет интерес к «трофею» и начинает искать новую жертву, оставляя за собой чьи-то разрушенные отношения.
В-третьих, это страх отвержения. Женщины, которые в детстве недополучили от родителей любви, внимания, заботы подсознательно будут ждать отвержения и предательства от своих избранников. Причина подобного заключается в том, что они считают себя недостойными любви, поэтому такие девушки выстраивают отношения без намека на что-то серьезное или соглашаются на второстепенную роль.
«На самом деле, они просто боятся болезненного отказа, что их не выберут, предадут, оттолкнут. И роман с женатым мужчиной обычно для них является ширмой, которой они прикрывают свою душевную травму, обманывая этим и других, и саму себя. Считать, что ты сама выбираешь бесперспективные отношения не так мучительно, чем каждый день ожидать предательства», — резюмировала Наталья.
Наталья Комоза
Нейропсихолог