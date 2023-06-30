Психология любовницы: 3 причины, по которым женщина осознанно соглашается быть «запасной»

Когда мы говорим о любовницах, то представляем образ несчастной и страдающей от своей второстепенной роли женщины. Однако зачастую девушки осознанно соглашаются быть в таком положении, несмотря на негативные последствия. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» нейропсихолог Наталья Комоза объяснила, что заставляет женщин становиться любовницами.

По мнению эксперта, есть три причины, по которым девушка примеряет на себя подобную роль.

Во-первых, это нежелание брать на себя ответственность в отношениях.