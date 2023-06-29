Психология измены: названа единственная причина мужской неверности
Психолог Роберт Оксузян объяснил, почему состоящий в отношениях мужчина решается на измену.
Фото: freepik
Пожалуй, каждая девушка когда-то сталкивалась с изменой со стороны молодого человека. Вот почему в наши дни так много разговоров о том, что толкает мужчину на неверность. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» психолог Роберт Оксузян поделился экспертным мнением по данному поводу.
Специалист убежден: для того, чтобы разобраться в этой проблеме, нужно вспомнить индуистское поверье, которое гласит, что мужчина — пустой сосуд, а женщина — энергия. В гармоничном союзе девушка своими ресурсами «наполняет» избранника, поэтому в такой паре никогда не будет измен. Однако, по мнению Оксузяна, подобный случай является редкостью.
«Редко женщина может дать мужчине столько энергии, сколько ему требуется. Например, это может касаться сексуальных отношений, когда один партнер не может или не хочет давать другому того, что тот требует. Если мужчина не получает достаточное количество энергии, он не может реализовываться в бизнесе или в своей жизни. А когда его сосуд заполнен полностью, то он достигает больше успеха в реальности, что очень важно для мужской самооценки», — пояснил эксперт.
Роберт Оксузян
Психолог
Если женщина не может дать своему возлюбленному необходимый заряд энергии, то он начинает искать его во внешнем мире. Это — распространенная причина измен.
Что с этим делать, и как себя обезопасить?
В патриархальном мире существуют строгие правила: девушка должна удерживать и вдохновлять молодого человека. Вот почему важно научиться «прокачивать» женскую энергию, которой должно хватить и на себя, и на мужчину. По словам эксперта, в подобном случае вторая половинка никогда не будет вам изменять.
«Для этого существует множество эффективных инструментов и техник: начиная с женских обрядов и ритуалов, заканчивая посещением салонов красоты, шопинга и тех занятий, которые приносят удовольствие. Не хотите измен, работайте со своим внутренним энергетическим объемом и щедро делитесь им со своим мужчиной», — резюмировал психолог.
Роберт Оксузян
Психолог