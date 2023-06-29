Психология измены: названа единственная причина мужской неверности

Пожалуй, каждая девушка когда-то сталкивалась с изменой со стороны молодого человека. Вот почему в наши дни так много разговоров о том, что толкает мужчину на неверность. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» психолог Роберт Оксузян поделился экспертным мнением по данному поводу.

Специалист убежден: для того, чтобы разобраться в этой проблеме, нужно вспомнить индуистское поверье, которое гласит, что мужчина — пустой сосуд, а женщина — энергия. В гармоничном союзе девушка своими ресурсами «наполняет» избранника, поэтому в такой паре никогда не будет измен. Однако, по мнению Оксузяна, подобный случай является редкостью.