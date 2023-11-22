Психолог Рейнер объяснила, почему Анастасия Волочкова выставляет личную жизнь напоказ

Балерина Анастасия Волочкова не так давно рассказала своим поклонникам о новом возлюбленном. Да и в принципе танцовщица любит выставлять личную жизнь напоказ. Почему она постоянно поднимает интимные темы и говорит ли это о проблемах в сексе в реальности, порталу «Страсти» ответила эксперт, психолог, специалист по межличностным отношениям Инна Рейнер.

По словам психолога, основная причина кроется в том, что все мы всегда говорим о том, что нас больше всего беспокоит, в чем заключается какая-либо психологическая проблема. Вообще, в психологии есть понимание, что разговоры о сексе говорят о наличии какой-то травмы в человеке. А то, что подобные проблемы и травмы у Насти есть – это 100%.