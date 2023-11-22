Психолог Рейнер объяснила, почему Анастасия Волочкова выставляет личную жизнь напоказ
Психолог Рейнер: у Анастасии Волочковой могут быть проблемы с матерью и ОКР.
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Балерина Анастасия Волочкова не так давно рассказала своим поклонникам о новом возлюбленном. Да и в принципе танцовщица любит выставлять личную жизнь напоказ. Почему она постоянно поднимает интимные темы и говорит ли это о проблемах в сексе в реальности, порталу «Страсти» ответила эксперт, психолог, специалист по межличностным отношениям Инна Рейнер.
По словам психолога, основная причина кроется в том, что все мы всегда говорим о том, что нас больше всего беспокоит, в чем заключается какая-либо психологическая проблема. Вообще, в психологии есть понимание, что разговоры о сексе говорят о наличии какой-то травмы в человеке. А то, что подобные проблемы и травмы у Насти есть – это 100%.
Возможно, для нее это некий способ компенсации близости в своей жизни. Судя по интервью и постам в соцсетях - у нее отвергающая холодная мама, она не научила ее любить, не помогла взрастить в себе внутреннюю опору. То есть мама не давала ей тепла и, как следствие, у Насти не было базового чувства безопасности. Поэтому у нее постоянно меняются мужчины. Она ищет того самого, который станет для нее опорой, но не находит. Внутри, скорее всего, она чувствует себя одинокой, нереализованной в отношениях. Разговоры о личной жизни для Насти – способ заполнить внутреннюю пустоту. Плюс – это попытка показать себя раскрепощенной, открытой, привлекательной. Не секрет, что многие женщины считают, что мужчинам нужен только секс, и в Насте есть какой-то такой паттерн. Но в целом, повторю, она себя чувствует очень одинокой.
Инна Рейнер
Психолог, специалист по межличностным отношениям
Прежде всего, психологические проблемы обусловлены отношениями с мамой. Все мы родом из детства. «Настя в одном из интервью рассказывала, что мама у нее властная, жестко направляющая. Наверняка во время ее учебы в балетном училище мама ее контролировала, чтобы ничего дочь не отвлекало от балета, чтобы не было никаких мальчиков рядом», - почеркнула эксперт.
Как известно, в балете в целом очень много строжайших запретов. И в первую очередь – запрет на удовольствие. Дело в том, что балеринам нельзя много есть. То есть есть нельзя практически все. А человек черпает удовольствие из трех базовых вещей – сна, еды и секса. Далее идет уже удовольствие от впечатлений.
Что мы видим у Анастасии? Есть ей было нельзя, находиться в отношениях с противоположным полом нельзя. Вот уже два запрета. И хотя она давно выросла, эти запреты в подсознании остались. И когда она откровенничает о своей личной жизни, ей становится легче.
Инна Рейнер
Психолог, специалист по межличностным отношениям
Также психолог предположила, что у Анастасии Волочковой есть обсессивно-компульсивное расстройство. ОКР появляется в непроизвольно возникающих навязчивых, мешающих или пугающих мыслях (обсессиях), а также в том, что человек постоянно и безуспешно пытается избавиться от вызванной этими мыслями тревоги с помощью столь же навязчивых и утомительных действий (компульсий). Тут цепочка может быть такая: поиск мужчины – достижение удовольствия с ним – расставание. И так по кругу. Почему? Потому что физическая разряда наступила, а удовольствия нет.