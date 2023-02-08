Психолог Павел Раков рассказал, как правильно подарить мужу «себя» на 14 февраля

Подарить мужу «себя» на 14 февраля можно, если «правильно упаковать такой подарок». Об этом Passion.ru рассказал психолог и коуч Павел Раков.

Павел Раков посоветовал женщинам дарить «себя» в том случае, если у их мужчин уже все есть. При этом, утверждает психолог, лучше сделать это в игровой манере.

«Превратите путь к вашему подарку, то есть к незабываемой ночи, в квест. Пусть ваш мужчина отгадывает загадки, ищет какие-то предметы, выбирает правильный вариант из нескольких, чтобы, когда он доберется до заветной цели, его желание уже распалилось до максимума. В процессе поиска ответов он проникнется уважением к вашему творческому началу и стараниям», — объяснил он.

По словам Ракова, чем длительнее отношения, тем важнее заранее позаботиться о романтической атмосфере.

«Подберите особенное белье и наряд. Не забывайте о прелюдии — флиртуйте, стреляйте глазами, интригуйте. И помните: чтобы подарить наслаждение ему, нужно наслаждаться происходящим самой», — отметил он.

Психолог порекомендовал отталкиваться от состояния партнера.

«Если он сильно устает на работе, лучше не набрасываться на него с плясками и африканскими страстями, а для начала сделать расслабляющий массаж, уделив особое внимание стопам и области до колен. Мужчина получит и физическое, и психологическое наслаждение, наблюдая за вами, склонившейся перед ним. Отдохнувший и полный сил, он наверняка будет рад какой-то увлекательной игре», — заявил он.