Психолог Наталья Комоза объяснила, почему человек начинает заедать проблемы

Для того, чтобы восполнить недостаток дофамина гипоталамус начинает искать его в других источниках. Чаще всего, это — еда, сладости. Дело в том, что именно сладкое в мозгу связывается с дофамином. Такая связь формируется в детстве, когда родители хвалят ребенка, чей мозг начинает активно вырабатывать дофамин. При этом в качестве поощрения взрослые вручают наследнику шоколадку, и она тоже ассоциируется с гормоном удовольствия. Вот почему в будущем мозг для получения дофамина вынуждает вас съесть конфетку. Это влечет за собой лишние калории и набор веса. Получается замкнутый круг, из которого невозможно выбраться.