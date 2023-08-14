Психолог Наталья Комоза объяснила, почему человек начинает заедать проблемы
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Зачастую при наличии стресса человек не справляется с негативом и начинает его заедать. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» нейропсихолог Наталья Комоза объяснила, в чем причина подобного явления.
«Дело тут в работе гипоталамуса. Это часть нашего мозга. Он связывает эндокринную и нервную системы, контролирует работу гипофиза. Простыми словами: все ваши гормональные процессы завязаны на гипоталамусе. Его называют центром удовольствия, но это не совсем так. На самом деле, гормоны удовольствий – дофамин, серотонин, эндорфины – вырабатываются нейронами головного мозга, а вот дальше в работу вступает гипоталамус», — высказалась эксперт.
Наталья Комоза
Нейропсихолог
Гипоталамус должен поддерживать тело в устойчивом состоянии. Его можно сравнить с компьютерной системой в машине, которая контролирует работу всех элементов. Представьте, что в вашем авто закончился бензин. В таком случае компьютерная система не сможет выполнять свои функции и обеспечивать движение транспорта. Так вот, когда в вашем организме не хватает дофамина, гипоталамус начинает работать с перебоями.
Какие последствия проблемного гипоталамуса?
«Так как он регулирует аппетит, вес, расход и потребление калорий, солевой и водный балансы, а также процесс старения, то нарушение функций гипоталамуса ведет к ожирению и к ухудшению внешнего вида», — пояснила Комоза.
Наталья Комоза
Нейропсихолог
Для того, чтобы восполнить недостаток дофамина гипоталамус начинает искать его в других источниках. Чаще всего, это — еда, сладости. Дело в том, что именно сладкое в мозгу связывается с дофамином. Такая связь формируется в детстве, когда родители хвалят ребенка, чей мозг начинает активно вырабатывать дофамин. При этом в качестве поощрения взрослые вручают наследнику шоколадку, и она тоже ассоциируется с гормоном удовольствия. Вот почему в будущем мозг для получения дофамина вынуждает вас съесть конфетку. Это влечет за собой лишние калории и набор веса. Получается замкнутый круг, из которого невозможно выбраться.
«Когда вы лишаете себя жизни, а, значит, и удовольствия от ее проживания, ваш мозг не вырабатывает дофамин. Тогда для вас остается только одна радость – еда. Если вы хотите быть стройными, молодыми и красивыми, вам необходимо давать себе то, что способствует выработке дофамина. И тогда вам не нужно будет его искать в сладостях», — резюмировала специалист.
Наталья Комоза
Нейропсихолог