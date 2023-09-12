Психолог Мирная объяснила, почему замужней женщине снятся оргии и секс с другим

«Зигмунд Фрейд утверждал, что сновидения представляют собой проекцию наших подавленных фантазий и переживаний. Происходит это, когда наш мозг вытесняет их в зону так называемого бессознательного. Исходя из данной концепции, мы можем толковать наши сны, как отражение этих скрытых желаний и того, что происходит с нами в реальной жизни», — пояснила эксперт.