Психолог Мирная объяснила, почему замужней женщине снятся оргии и секс с другим
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Существуют эротические сновидения, толкование которых вызывает трудности. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» психолог и сексолог Инна Мирная объяснила значение снов и назвала причины их появления.
«Зигмунд Фрейд утверждал, что сновидения представляют собой проекцию наших подавленных фантазий и переживаний. Происходит это, когда наш мозг вытесняет их в зону так называемого бессознательного. Исходя из данной концепции, мы можем толковать наши сны, как отражение этих скрытых желаний и того, что происходит с нами в реальной жизни», — пояснила эксперт.
Инна Мирная
Психолог
Эротический сон о групповом сексе
Основная причина — несовместимость партнеров в сексе и в жизни (дисгамия). Возникает из-за:
разной степени возбуждения и влечения партнеров;
психических или сексуальных нарушений у одного или обоих партнеров;
проблем в отношениях.
«Групповой секс — это способ решить семейные и интимные проблемы за счет третьих лиц, а не с помощью внутренней перестройки отношений», — высказалась психолог.
Инна Мирная
Психолог
Фантазия женщины о сексе с двумя (или несколькими) мужчинами
- Проекция бессознательного желания стать матерью, дарить тепло и заботу детям:
- нехватка маскулинности у постоянного партнера и компенсация за счет приглашенного мужчины;
- желание доминировать, показать свое величие (нарциссический тип личности), быть в центре внимания.
Во сне наблюдаю за сексом другой пары
«Визуализация родительских образов. Непройденный Эдипов этап психосексуального развития. В таком случае человеку может быть трудно устанавливать близкие отношения. Например, женщина подсознательно ищет партнера, напоминающего родителя, с которым были нерешенные конфликты», — пояснила эксперт.
Инна Мирная
Психолог
Женщине снится, что муж занимается сексом с другой
Такая фантазия может быть связана с чувством интриги или даже возбуждения от идеи «запретного». А также с недостатком внимания или ревностью в реальных отношениях.
Тема оргии в сексуальных фантазиях
«Часто связана с запретами и рамками в других областях жизни. Хотя бы здесь, в эротическом сне, человек может всё», — высказалась Инна.
Инна Мирная
Психолог
Женщина фантазирует о сексе с другим (другом, незнакомцем, знаменитостью)
Основные причины:
отсутствие сексуального интереса к партнеру. Либо его не было изначально (вышла замуж за стабильного, но «без искры»), либо влечение пропало из-за ссоры, обиды и т.д.;
партнер не устраивает в сексе: скованный, инфантильный, эгоист и т.д.;
разные желания в сексе, о которых не смогли договориться;
отношения стали формальностью: брак ради детей, бизнеса, красивой картинки;
желание избежать эмоциональной и физической близости.