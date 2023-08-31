Психолог Хакимова объяснила, почему у каждого четвертого россиянина нет детей

Фонд «Общественное мнение» провел среди россиянин опрос, который выявил, что у каждого четвертого взрослого человека в 2023 году нет детей. Портал «Страсти» пообщался с психологом и автором трилогии «Зеленая книга. Учебник, как быть счастливым» Гульнарой Хакимовой и узнал, почему в современных семьях попросту боятся заводить даже одного ребенка.

Всего эксперт отметила несколько основных причин. Среди них экономическая нестабильность и кризис . Люди не уверены в завтрашнем дне, в своем финансовом доходе. Некоторые семьи не обеспечены жильем и базовыми потребностями, что тоже их останавливает от рождения ребенка.

Следующий важный фактор - изменение гендерных ролей . Женщины все активнее идут в самореализацию, карьеру. До тридцати лет они не готовы остановить свой карьерный рост, отдаться полностью заботам семьи. Некоторые леди прекрасно решают этот вопрос, становится мамами, обеспечивают уют дома, остаются в активном карьерном росте и процветании.