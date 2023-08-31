Психолог Хакимова объяснила, почему у каждого четвертого россиянина нет детей
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Фонд «Общественное мнение» провел среди россиянин опрос, который выявил, что у каждого четвертого взрослого человека в 2023 году нет детей. Портал «Страсти» пообщался с психологом и автором трилогии «Зеленая книга. Учебник, как быть счастливым» Гульнарой Хакимовой и узнал, почему в современных семьях попросту боятся заводить даже одного ребенка.
Всего эксперт отметила несколько основных причин. Среди них экономическая нестабильность и кризис. Люди не уверены в завтрашнем дне, в своем финансовом доходе. Некоторые семьи не обеспечены жильем и базовыми потребностями, что тоже их останавливает от рождения ребенка.
Следующий важный фактор - изменение гендерных ролей. Женщины все активнее идут в самореализацию, карьеру. До тридцати лет они не готовы остановить свой карьерный рост, отдаться полностью заботам семьи. Некоторые леди прекрасно решают этот вопрос, становится мамами, обеспечивают уют дома, остаются в активном карьерном росте и процветании.
Еще одна причина - инфантильность, нежелание брать на себя ответственность за жизнь ребенка и обеспечение семьи. И в каждом случае есть свои вторичные выгоды.
Нельзя забывать и о бесплодии. И не только на физическом уровне. Во всем мире эта тенденция растет. Бесплодие может быть медицинским и психологическим. И здесь помощь психолога несомненно приносит пользу, результат. В личной практике 100% обращений закончились беременностью в первую же овуляцию после терапии.
Гульнара Хакимова
Психолог и автор трилогии "Зеленая книга. Учебник, как быть счастливым"
Почему женщины бессознательно бояться беременности?
Страх не прокормить ребенка, стать унылой домохозяйкой в декрете без самореализации, как мама. Страх смерти в родах и страх ошибки врачей, а также другие типы страхов. Такие бессознательные причины часто встречаются у представительниц женского пола.
«Страхи, связанные с решением родить ребенка, легко снимаются в личной работе с психологом. Всегда можно обратиться к профессионалам, ведь ваше решение сегодня влияет на вашу жизнь и будущее», - отметила специалист.