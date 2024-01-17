Психолог Данилова рассказала, как правильно себя вести на сайтах знакомств

Сайты знакомств дают возможность одиноким людям встретить вторую половинку. Однако нередко в Сети появляются новости о том, что люди становятся жертвами мошенников, с которыми они познакомились на сайте. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» психолог Наталья Данилова рассказала, как правильно себя вести, чтобы не стать жертвой злоумышленников.

1.Помните, что на сайте могут сидеть психически ненормальные люди.

2.Важно понимать, кто вам нужен, кого вы хотите встретить. Не стесняйтесь спрашивать у человека, чем он интересуется, какие у него планы на будущее. Не конкретно с вами, а вообще.

3.Если нет фото, то лучше не начинать общение. Человек изначально что-то скрывает.

4.Обращайте внимание, как пишет человек: грамотный он или нет, умеет ли он излагать свои мысли или пишет односложно. Важно и то, как человек ведет себя в переписке. Не отвечайте негативом на негатив. Сразу блокируйте таких людей. Не тратьте на них время и энергию.

5.Встречайтесь в людных местах. Там, где светло и много народу.

6.Если человек приглашает к себе домой, то лучше отказаться. Можно отшутиться, что вас учили не ходить к незнакомцам домой. Это позволит вам увидеть его реакцию. Если спутник начинает злиться, нецензурно выражаться, хватать за руки, то стоит с ним попрощаться.

7.Не садитесь к незнакомому человеку в машину. Попросите вызвать такси или добирайтесь до дома самостоятельно.

8.Если вы с кем-то встречаетесь, то скажите об этом знакомым. Во время свидания оставайтесь на связи, отвечайте на звонки. Придумайте какое-то кодовое слово, которое будет означать опасность. Отправьте геолокацию своим близким.