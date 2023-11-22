Психолог Алена Макарова рассказала, как научиться понимать символизм снов
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Сновидение – самое загадочное явление, вызывающее любопытство у людей по всему миру. Существует большое количество сонников, которые дают толкование историй, явившихся во сне. При этом на одни и те же «сюжеты» находятся десятки разных интерпретаций. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» психолог Алена Макаров рассказала, как научиться понимать символизм снов.
«Рациональный подход к природе сновидений появился более 120 лет назад, когда Зигмунд Фрейд сформулировал теорию бессознательного и связал его с тем, что мы видим по ночам. С точки зрения клинической медицины, сновидения – лишь побочный продукт разрядки нейронов в фазе быстрого сна», — пояснила психолог.
Алена Макарова
Психолог
Сны разговаривают с нами на языке символов. А это значит, что для двух людей одни и те же ночные сюжеты могут иметь разное значение. Например, для одного человека «якорь» – символ застоя, тяжести и топтания на месте, а для другого – символ моря, свободы и приключений. Таким образом, важно выделить в своем сне основные элементы и понять ассоциативный ряд на каждый из них. Ключевыми могут быть места событий, предметы интерьера, одежды, объекты в руках, действия – все, на что вы обратили внимание.
«Возникшие ассоциации фильтруются и складываются как пазл в единую картину, которая отражает внутренние переживания или внешние события, которые проживает человек. Для большего эффекта можно проговорить свой сон вслух от первого лица, описывая максимально красочно все, что вы видели и чувствовали. Дело в том, что именно при проговаривании мы формулируем образы в понятные нам формы и даем себе подсказки в толковании», — высказалась Макарова.
Алена Макарова
Психолог
Повторяющиеся или тревожные сны могут указывать на внутренний конфликт или не прожитую до конца психологическую травму. Такие сны лучше не оставлять без внимания, ведь это — яркие сигналы подсознательного о том, что переживания не проходят бесследно для вашей психики.