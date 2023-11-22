Психолог Алена Макарова рассказала, как научиться понимать символизм снов

Сны разговаривают с нами на языке символов. А это значит, что для двух людей одни и те же ночные сюжеты могут иметь разное значение. Например, для одного человека «якорь» – символ застоя, тяжести и топтания на месте, а для другого – символ моря, свободы и приключений. Таким образом, важно выделить в своем сне основные элементы и понять ассоциативный ряд на каждый из них. Ключевыми могут быть места событий, предметы интерьера, одежды, объекты в руках, действия – все, на что вы обратили внимание.