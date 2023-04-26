Психофизиолог Ефимова: почему дети с аутизмом чрезмерно избирательны в еде и что с этим делать

Апрель — всемирный месяц информирования об аутизме. У многих детей с расстройством аутистического спектра (РАС) наблюдаются серьезные проблемы с едой. Чрезмерная избирательность в пище может привести к снижению веса или полному отсутствию в рационе ребенка необходимых для его развития веществ. Почему так происходит и можно ли решить проблему, узнали у психофизиолога, доктор психологических наук Виктория Ефимова.

По словам специалиста, ситуация становится критической, когда весь рацион детей с РАС сводится к 3-4 продуктам. Может это выглядеть так: ребенок, не просто ест исключительно макароны, это обязательно должны быть макароны определенной формы, от определенного производителя, приготовленные определенным образом. Каковы причины такого поведения и что с этим делать?

«Пищевая избирательность – это комплексная проблема. Ее причиной могут быть как нарушения состояния здоровья ребенка, так и нарушения сенсорной интеграции – процесса обработки мозгом информации, поступающей от органов чувств», - поясняет психофизиолог.

В любом случае, если ребенок с РАС плохо ест, начать нужно с консультаций врачей: педиатра, гастроэнтеролога, стоматолога, ЛОРа. Иногда причиной пищевой избирательности становится аденоидит или зубная боль, о которой ребенок не может сообщить взрослым – из-за того, что не умеет говорить, или из-за того, что не способен локализовать то место в теле, которое вызывает дискомфорт – это характерно для детей с РАС.