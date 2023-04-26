Психофизиолог Ефимова: почему дети с аутизмом чрезмерно избирательны в еде и что с этим делать
Апрель — всемирный месяц информирования об аутизме. У многих детей с расстройством аутистического спектра (РАС) наблюдаются серьезные проблемы с едой. Чрезмерная избирательность в пище может привести к снижению веса или полному отсутствию в рационе ребенка необходимых для его развития веществ. Почему так происходит и можно ли решить проблему, узнали у психофизиолога, доктор психологических наук Виктория Ефимова.
По словам специалиста, ситуация становится критической, когда весь рацион детей с РАС сводится к 3-4 продуктам. Может это выглядеть так: ребенок, не просто ест исключительно макароны, это обязательно должны быть макароны определенной формы, от определенного производителя, приготовленные определенным образом. Каковы причины такого поведения и что с этим делать?
«Пищевая избирательность – это комплексная проблема. Ее причиной могут быть как нарушения состояния здоровья ребенка, так и нарушения сенсорной интеграции – процесса обработки мозгом информации, поступающей от органов чувств», - поясняет психофизиолог.
В любом случае, если ребенок с РАС плохо ест, начать нужно с консультаций врачей: педиатра, гастроэнтеролога, стоматолога, ЛОРа. Иногда причиной пищевой избирательности становится аденоидит или зубная боль, о которой ребенок не может сообщить взрослым – из-за того, что не умеет говорить, или из-за того, что не способен локализовать то место в теле, которое вызывает дискомфорт – это характерно для детей с РАС.
Если врачи считают, что ребенок здоров, стоит посмотреть на проблемы с едой с точки зрения сенсорной интеграции. Мозг детей с аутизмом обрабатывает информацию от органов чувств не так, как мозг всех остальных людей. Если мы представим себе, что в мозге есть своеобразные регуляторы интенсивности для сенсорных ощущений, то у аутистов работа этих регуляторов нарушена. Поэтому люди с РАС могут воспринимать запахи, вкус, текстуру еды не так как мы с вами.
Виктория Ефимова
Психофизиолог, доктор психологических наук, руководитель детской неврологической клиники «Прогноз» и проекта «ВСЕВОЗМОЖНО», доцент кафедры возрастной психологии и педагогики семьи РГПУ им. А.И.Герцена.
Например, ребенок готов есть крекеры, потому что здесь не будет никаких неожиданностей: крекер всегда квадратный, хрустящий и желтый. Проблема для ребенка с РАС в том, что продукты могут быть разными — это пугает. В состоянии паники повышается частота сердечных сокращений, выступает пот, холодеют руки и ноги. Мозг автоматически включает древнюю защитную реакция: «Бей, замри или беги». Согласитесь, что это не самое подходящее состояние для приема пищи.
Что с этим делать?
Занятия со специалистами по преодолению пищевой избирательности можно разделить на две группы.
Поведенческий подход. Ребенка поощряют за то, что он согласился попробовать что-то новое. Например, он может съесть свои любимые чипсы, если согласился попробовать чуть-чуть йогурта. Постепенно увеличивается объем новой пищи в рационе ребенка.
Сенсорный подход. С помощью специальных техник постепенно смягчается реакция ребенка на сенсорные стимулы. Это позволяет изменить его отношение к незнакомой еде, как к чему-то опасному. В результате в рационе ребенка появляются новые продукты.
«Во всем мире этими вопросами занимаются эрготерапевты и поведенческие терапевты (специалисты по АВА терапии). Пока с подготовкой таких специалистов в нашей стране есть сложности. Иногда их функции берет на себя психолог или логопед», - рассказывает Виктория Ефимова.
Недопустимо кормить насильно
Во время общения с родителями детей с пищевой избирательностью как правило выясняется, что доведенные до отчаяния родители пытаются кормить ребенка насильно, говорит специалист. В нашей стране получили распространения тренинги, во время которых используется такой подход: мы заставим ребенка попробовать эту еду, и он поймет, что ничего страшного не происходит.
Но давайте вернемся к началу: если процесс приема пищи и даже контакта с продуктами вызывает у ребенка состояние тревоги, стресса, недопустимо насильственное кормление. Любые варианты насилия над ребенком, связанные с питанием, могут привести к долгосрочным психологическим проблемам и усугубить нарушения пищевого поведения. Ваше терпение и понимание трудностей ребенка – это залог того, что проблемы с кормлением постепенно будут решены.
Виктория Ефимова
Психофизиолог, доктор психологических наук, руководитель детской неврологической клиники «Прогноз» и проекта «ВСЕВОЗМОЖНО», доцент кафедры возрастной психологии и педагогики семьи РГПУ им. А.И.Герцена.