Психиатр Штань предупредила о риске появления деменции из-за алкоголя

Россияне склонны недооценивать влияние образа жизни на развитие деменции, следует из исследования социального проекта Деменция.net и Аналитического центра НАФИ. Только 27% опрошенных считают злоупотребление алкоголем значимым фактором риска, тогда как другие факторы респонденты упоминают значительно чаще. При этом в 2025 году число людей, связывающих злоупотребление алкоголем с риском деменции, снизилось на 2% по сравнению с предыдущим годом (2025 — 27%, 2024 — 29%). О том, как спиртное влияет на мозг в разном возрасте, сайту «Страсти» рассказала врач-психиатр, эксперт социального проекта Деменция.net Мария Штань.

На самом деле, злоупотребление алкоголем не просто токсично для мозга. Он, по словам специалиста, повреждает миелиновые оболочки нервных волокон, по которым передаются сигналы, и может привести к гипертоническому кризу, судорогам и другим серьезным проблемам. Все это еще больше ухудшает умственные способности и может даже вызвать развитие алкогольной деменции.

Увлечение спиртными напитками может значительно ухудшить когнитивные функции и привести к их прогрессирующему снижению в любом возрасте. Впрочем, когнитивные нарушения могут возникнуть и при умеренном употреблении алкоголя.

«Качество алкоголя, количество, частота употребления, исходное состояние здоровья — все влияет на последствия. Для людей старшего возраста с хроническими заболеваниями опасными могут быть даже небольшие дозы», — объяснила психиатр.

Как пояснила Мария Штань, длительное употребление спиртных напитков не проходит бесследно для головного мозга. В некоторых случаях развивается Корсаковский синдром, при котором человек перестает запоминать недавние события. Он может возникать даже у относительно молодых людей, например, в возрасте 40 лет. Особую опасность представляет кумулятивный эффект алкоголя: часто имеет скрытое начало, и нарушения могут развиваться на протяжении нескольких лет.

Ситуация с алкоголем осложняется тем, что людям, уже страдающим алкоголизмом, нельзя резко прекращать употребление спиртного. Внезапный отказ может спровоцировать развитие психоза, после которого могут проявиться нарушения памяти, эмоций и мышления. В тяжелых случаях возможен летальный исход, предупредила психиатр.