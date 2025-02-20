Психиатр рассказал, по каким чертам можно распознать маньяка и психопата

Если у вас наметилось первое свидание с малознакомым мужчиной, стоит уделить время не только подбору наряда, но и подумать о безопасности. За красивыми манерами и галантным поведением кавалера может скрываться опасность. Как понять, что перед вами не просто странный парень, а человек с серьезными психическими расстройствами, который может представлять угрозу? На этот вопрос сайту «Страсти» ответил доктор медицинских наук, врач-психиатр психиатрической клиники «ПроМед» Геннадий Гуревич.

Маньяк и психопат не одно и то же. Маньяк — человек с компульсивным навязчивым желанием совершать опасные действия: убивать, мучить других и т.п. Такое изменение психики напоминает обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР), когда появляется непреодолимая потребность, например, постоянно мыть руки. Психопат — это человек с расстройством личности, для которого характерны импульсивность, властность и отсутствие эмпатии. Психопаты могут быть опасны, но их поведение менее предсказуемо, чем у маньяков.

«Красные флаги» маньяков и психопатов

Маньяки — мастера маскировки. Они понимают, что их наклонности не нормальны, и стараются их скрыть. Однако есть несколько тревожных сигналов, которые должны насторожить. Маньяки часто стремятся к идеальному образу жизни, могут быть чрезмерно аккуратны, педантичны, требовательны к себе и окружающим. Также психически здоровый мужчина вряд ли будет просить никому не рассказывать о предстоящем свидании, а маньяк наоборот начнет настаивать на атмосфере секретности. Зацикленность на деталях и странные ритуалы — еще один красный флаг.