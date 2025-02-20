Психиатр рассказал, по каким чертам можно распознать маньяка и психопата
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Если у вас наметилось первое свидание с малознакомым мужчиной, стоит уделить время не только подбору наряда, но и подумать о безопасности. За красивыми манерами и галантным поведением кавалера может скрываться опасность. Как понять, что перед вами не просто странный парень, а человек с серьезными психическими расстройствами, который может представлять угрозу? На этот вопрос сайту «Страсти» ответил доктор медицинских наук, врач-психиатр психиатрической клиники «ПроМед» Геннадий Гуревич.
Маньяк и психопат не одно и то же. Маньяк — человек с компульсивным навязчивым желанием совершать опасные действия: убивать, мучить других и т.п. Такое изменение психики напоминает обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР), когда появляется непреодолимая потребность, например, постоянно мыть руки. Психопат — это человек с расстройством личности, для которого характерны импульсивность, властность и отсутствие эмпатии. Психопаты могут быть опасны, но их поведение менее предсказуемо, чем у маньяков.
«Красные флаги» маньяков и психопатов
Маньяки — мастера маскировки. Они понимают, что их наклонности не нормальны, и стараются их скрыть. Однако есть несколько тревожных сигналов, которые должны насторожить. Маньяки часто стремятся к идеальному образу жизни, могут быть чрезмерно аккуратны, педантичны, требовательны к себе и окружающим. Также психически здоровый мужчина вряд ли будет просить никому не рассказывать о предстоящем свидании, а маньяк наоборот начнет настаивать на атмосфере секретности. Зацикленность на деталях и странные ритуалы — еще один красный флаг.
«Перед тем, как пойти на свидание, расскажите друзьям или родственникам, где оно будет проходить. Попросите нового знакомого сделать с вами селфи и выложите его в соцсети. Это не только обезопасит вас, но и даст понять мужчине, что ваш контакт зафиксирован.
Психопаты часто производят впечатление харизматичных и уверенных в себе людей. Но не стоит путать романтику с гиперопекой. Если мужчина сразу начинает вести себя как «хозяин»: диктует, как вам одеться на свидание, пытается контролировать ваши слова и поступки, — есть повод насторожиться. Кроме того, обратите внимание, как часто кавалер выходит из себя, даже в шутку. Психопаты склонны к вспышкам гнева и легко проявляют агрессию».
Геннадий Гуревич
д.м.н., врач-психиатр психиатрической клиники «ПроМед»
Как спастись из опасной ситуации
Если вам не повезло оказаться в компании потенциально опасного человека, важно не впадать в панику, а действовать хладнокровно. Маньяки и психопаты часто «подпитываются» чужим страхом, так что по возможности сохраняйте спокойствие.
Первое свидание не время для экспериментов. Держите близких в курсе своих планов, не соглашайтесь на поездки в незнакомые места, назначайте встречи в людных местах. Если вы заподозрили неладное и при этом рядом есть тот, кто может вам помочь, привлеките его внимание: разбейте посуду в кафе или создайте шум. В случае, когда ситуация не критическая, и вы можете уйти, найдите повод покинуть своего кавалера. Например, скажите, что вам нужно в туалет, чтобы не опорожнить мочевой пузырь при свидетелях или что вас сильно тошнит и прямо сейчас может вырвать. Доверяйте своей интуиции. Если что-то кажется странным или неприятным, не бойтесь сказать «нет» и уйти. Ваша безопасность всегда важнее, чем вежливость или желание не обидеть человека.