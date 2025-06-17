Прыщи летом: причины возникновения и способы борьбы с ними
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Кожа, которая зимой выглядела чистой, летом вдруг покрывается воспалениями, черными точками и покраснениями. Почему так происходит, что делать с прыщами и как предотвратить их появление, сайту «Страсти» рассказала врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» дерматолог Александра Филева.
Одна из главных причин прыщей в жаркий сезон — повышенное потоотделение. Сальные железы работают активнее, а пот, смешиваясь с кожным салом, пылью и косметикой, забивает поры. Это создает идеальную среду для размножения бактерий, которые и провоцируют воспаления.
Еще один фактор — ультрафиолет. Казалось бы, солнце подсушивает прыщи, но это лишь временный эффект. Под длительным воздействием UV-лучей кожа часто испытывает дефицит влаги. При этом сальные железы вырабатывают еще больше себума, чтобы справиться с обезвоживанием. В итоге кожа становится жирной, поры забиваются и риск воспалений повышается.
В профилактике высыпаний на коже первое правило — тщательное, но бережное очищение. Используйте мягкие гели или пенки для умывания, которые удалят избытки кожного себума, остатки макияжа и SPF-крема и предотвратят закупорку пор. Следует избегать агрессивных спиртосодержащих средств: они могут сильно пересушивать кожу.
Летом мы чаще пользуемся солнцезащитными кремами. Некоторые из них содержат комедогенные компоненты (например, минеральные масла или силиконы), которые закупоривают протоки сальных желез. Поэтому важно правильно подобрать солнцезащитное средство. Удачным выбором станут легкие флюиды или эмульсии с пометкой „некомедогенно“ и SPF 30–50. Если кожа склонна к жирности, можно использовать минеральные санскрины с цинком, который дополнительно подсушивает воспаления.
Александра Филева
Врач-эксперт Лаборатории «Гемотест», дерматолог
К декоративной косметике летом стоит отнестись не менее внимательно: лучше отказаться от плотных тональных кремов в пользу BB- или CC-кремов с матирующим эффектом. Также полезны минеральные пудры, которые впитывают излишки жира без забивания пор.
Увлажнение — ключевой этап ухода даже для жирной кожи. После очищения следует наносить легкие увлажняющие сыворотки с гиалуроновой кислотой или гелевые кремы. Это поможет избежать обезвоживания и снизит активность сальных желез.
Александра Филева
Врач-эксперт Лаборатории «Гемотест», дерматолог
Не стоит забывать о питьевом режиме и питании: достаточное количество воды поможет коже эффективно справляться с терморегуляцией, а рацион, богатый свежими овощами, фруктами и цельнозерновыми продуктами, поддержит ее здоровье и красоту.
Если воспаления уже появились, можно использовать локальные средства с бензоилпероксидом или антибактериальными компонентами (например, с маслом чайного дерева). Важно избегать агрессивного выдавливания — это может привести к рубцам и распространению инфекции. Если же прыщи появляются снова и снова, а уходовые средства не помогают, стоит обратиться за консультацией к врачу-дерматологу.
Александра Филева
Врач-эксперт Лаборатории «Гемотест», дерматолог