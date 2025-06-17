Прыщи летом: причины возникновения и способы борьбы с ними

Кожа, которая зимой выглядела чистой, летом вдруг покрывается воспалениями, черными точками и покраснениями. Почему так происходит, что делать с прыщами и как предотвратить их появление, сайту «Страсти» рассказала врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» дерматолог Александра Филева.

Одна из главных причин прыщей в жаркий сезон — повышенное потоотделение. Сальные железы работают активнее, а пот, смешиваясь с кожным салом, пылью и косметикой, забивает поры. Это создает идеальную среду для размножения бактерий, которые и провоцируют воспаления.

Еще один фактор — ультрафиолет. Казалось бы, солнце подсушивает прыщи, но это лишь временный эффект. Под длительным воздействием UV-лучей кожа часто испытывает дефицит влаги. При этом сальные железы вырабатывают еще больше себума, чтобы справиться с обезвоживанием. В итоге кожа становится жирной, поры забиваются и риск воспалений повышается.

В профилактике высыпаний на коже первое правило — тщательное, но бережное очищение. Используйте мягкие гели или пенки для умывания, которые удалят избытки кожного себума, остатки макияжа и SPF-крема и предотвратят закупорку пор. Следует избегать агрессивных спиртосодержащих средств: они могут сильно пересушивать кожу.