«Проверить уровень ферритина в крови»: как избавиться от пигментных пятен на коже

Существует три большие группы способов удаления пигментных пятен в кабинете у косметолога – пилинги, инъекционные и аппаратные процедуры.

Химические пилинги, как правило, воздействуют не слишком глубоко. Но с их помощью можно сгладить неровности кожи и отбелить ее. Вещества, входящие в состав пилингов, воздействуют на клетки, запуская процесс регенерации. Меланину ничего не остается, как сдаться и отступить. Но есть и существенный минус такого метода. Некоторые составы можно использовать исключительно в холодное время года, то есть только осенью и зимой.

К инъекционным методикам относятся мезотерапия, биоревитализация и биорепарация. В случае первых двух способов используются препараты на основе гиалуроновой кислоты с добавлением витамина С, который прекрасно отбеливает кожу. Она увлажняется и подтягивается, постепенно избавляясь от меланина и пигментных пятен. Но придется пройти курс процедур, так как они имеют накопительный эффект.

Практически так же работает и биорепарация. В состав омолаживающего коктейля входят пептиды и другие активные вещества. Они призваны разрушить меланин или замедлить его работу. Эффект инъекционных методов зависит от квалификации косметолога, чья задача – определить, на какую глубину необходимо ввести тот или иной коктейль.

К аппаратным методикам, избавляющим от пигментации, относятся фототерапия, лазерная шлифовка и лазерный пилинг. При помощи фототерапии разрушаются клетки, что содержат меланин. Причем такая процедура избавляет как от веснушек, так и от возрастных пигментных пятен.

Лазерная шлифовка также влияет только на клетки с меланином. А вот лазерный пилинг обладает комплексным воздействием. Его лучи, проникая на глубину, борются с пигментированными клетками, а на поверхности кожи – удаляют ороговевшие частицы, сглаживают морщины и даже рубцы от постакне.