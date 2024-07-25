«Проверить уровень ферритина в крови»: как избавиться от пигментных пятен на коже
© wayhomestudio/Freepik
Весна и лето приносят с собой не только тепло — вместе с ними проявляются и пигментные пятна на лице и теле. И порой это вовсе не милые веснушки, а довольно большие и не очень приятные образования, от которых хочется срочно избавиться. В беседе с сайтом «Страсти» врач дерматолог-косметолог Анжелика Ужва объяснила, как можно бороться с пигментными пятнами.
Считается, что избавляться от потемнений на коже лучше осенью и зимой, а вот в теплый период года это бесполезно из-за большого количества солнца. Стоит выйти после процедуры на свет – и снова начинает вырабатываться меланин, который и влияет на появление веснушек, а также солнечного лентиго и мелазмы. Так называются разновидности пигментных пятен.
Однако ультрафиолет не единственная причина такого явления. На это могут повлиять травмы кожи, хронические заболевания, сбой в работе гормональной системы, прием определенных лекарственных препаратов и даже неподходящая уходовая косметика.
«Тем не менее избавляться от пигментных пятен можно и летом, как например, это делают жители Калифорнии и Бразилии, где солнечно круглый год. Важнее – перед процедурой проверить уровень ферритина в крови. Если он слишком низкий, то удаление пигментации даст кратковременный результат. Пятна снова появятся через пару недель после любой из процедур. Так что, прежде чем приступать к наведению красоты, стоит сдать анализы».
Анжелика ужва
врач дерматолог-косметолог GMT CLINIC. Врач-дерматовенеролог, косметолог.
Существует три большие группы способов удаления пигментных пятен в кабинете у косметолога – пилинги, инъекционные и аппаратные процедуры.
Химические пилинги, как правило, воздействуют не слишком глубоко. Но с их помощью можно сгладить неровности кожи и отбелить ее. Вещества, входящие в состав пилингов, воздействуют на клетки, запуская процесс регенерации. Меланину ничего не остается, как сдаться и отступить. Но есть и существенный минус такого метода. Некоторые составы можно использовать исключительно в холодное время года, то есть только осенью и зимой.
К инъекционным методикам относятся мезотерапия, биоревитализация и биорепарация. В случае первых двух способов используются препараты на основе гиалуроновой кислоты с добавлением витамина С, который прекрасно отбеливает кожу. Она увлажняется и подтягивается, постепенно избавляясь от меланина и пигментных пятен. Но придется пройти курс процедур, так как они имеют накопительный эффект.
Практически так же работает и биорепарация. В состав омолаживающего коктейля входят пептиды и другие активные вещества. Они призваны разрушить меланин или замедлить его работу. Эффект инъекционных методов зависит от квалификации косметолога, чья задача – определить, на какую глубину необходимо ввести тот или иной коктейль.
К аппаратным методикам, избавляющим от пигментации, относятся фототерапия, лазерная шлифовка и лазерный пилинг. При помощи фототерапии разрушаются клетки, что содержат меланин. Причем такая процедура избавляет как от веснушек, так и от возрастных пигментных пятен.
Лазерная шлифовка также влияет только на клетки с меланином. А вот лазерный пилинг обладает комплексным воздействием. Его лучи, проникая на глубину, борются с пигментированными клетками, а на поверхности кожи – удаляют ороговевшие частицы, сглаживают морщины и даже рубцы от постакне.
«Перед процедурой необходимо подготовить кожу к воздействиям, а также поддерживать ее после. Обязательно использование кремов с SPF, а также применение механической защиты от солнца – шляп с большими полями, бейсболок, темных очков. И обязательно смотрите на состав средств для ухода за кожей, он должен быть максимально безвредным. Ищите препараты, которые включают в себя фотозащиту на натуральной основе».
Анжелика Ужва
врач дерматолог-косметолог GMT CLINIC. Врач-дерматовенеролог, косметолог