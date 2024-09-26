«Проведена кропотливая работа»: стоматолог об улыбке дочери Любови Успенской

В сентябре 2018 года Татьяна Плаксина, дочь популярной певицы Любови Успенской, находясь в Коста-Рике, попала в аварию. Девушка, катаясь на велосипеде, не справилась с управлением и получила серьезные травмы: выбитые зубы и двусторонний перелом челюсти. Как изменилась ее улыбка в связи с полученными повреждениями и после проведенных операций, сайту «Страсти» прокомментировала Егана Маруфиди — кандидат медицинских наук, практикующий стоматолог-пародонтолог, генеральный директор клиники «Столица».

До аварии

Если посмотреть на фото Татьяны Плаксиной до аварии, можно заметить, что у нее была широкая естественная улыбка со слегка обнаженными деснами, поражающая своей харизматичностью. Конечно, ее несколько утяжеляет подбородок, но это генетическая особенность, которая присутствует и у самой Любови Успенской.