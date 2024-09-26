«Проведена кропотливая работа»: стоматолог об улыбке дочери Любови Успенской
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В сентябре 2018 года Татьяна Плаксина, дочь популярной певицы Любови Успенской, находясь в Коста-Рике, попала в аварию. Девушка, катаясь на велосипеде, не справилась с управлением и получила серьезные травмы: выбитые зубы и двусторонний перелом челюсти. Как изменилась ее улыбка в связи с полученными повреждениями и после проведенных операций, сайту «Страсти» прокомментировала Егана Маруфиди — кандидат медицинских наук, практикующий стоматолог-пародонтолог, генеральный директор клиники «Столица».
До аварии
Если посмотреть на фото Татьяны Плаксиной до аварии, можно заметить, что у нее была широкая естественная улыбка со слегка обнаженными деснами, поражающая своей харизматичностью. Конечно, ее несколько утяжеляет подбородок, но это генетическая особенность, которая присутствует и у самой Любови Успенской.
Передние два зуба длиннее остальных, что делает улыбку привлекательной и лучезарной. В целом лицо Татьяны до аварии отличалось женственными линиями. Надбровные дуги были менее угловатыми, а носовые — не столь выраженными.
Егана Маруфиди
Кандидат медицинских наук, практикующий стоматолог-пародонтолог, генеральный директор клиники «Столица»
После аварии
Травмы оставили заметный след на лице Татьяны. Оно стало более овальным, осунувшимся, асимметричным, заметно одностороннее опущение губы. Зубы частично отсутствуют.
Синюшность под глазами и полуоткрытый рот на фотографиях указывают на то, что затруднено носовое дыхание. Шея Татьяны смещена вперед, голова запрокинута назад. Уголки глаз и носогубный треугольник опущены, скулы провисают.
После пластики
Проведенные операции помогли Татьяне вернуть красоту и харизматичную внешность, и все же следы аварии заметны на фото даже после пластики. Первое, что бросается в глаза, — негармоничный подбородок, выпячивающийся по-мужски.
Но над улыбкой проведена кропотливая профессиональная работа. Сохранен природный «дизайн» с уголками, приподнятыми вверх. За счет веерообразного расхождения зубов отсутствие нескольких из них незаметно.
Благодаря костным восстановлениям и имплантам, установленным в скуловую область, достигнута большая эстетика, создана опора для мягких тканей. Но из-за этого лицо стало более угловатым.
В то же время улыбка Татьяны приобрела женственные черты благодаря зубам со скругленными уголками. Однако губы после пластики кажутся увеличенными, что придает лицу несколько кукольный вид.
Егана Маруфиди
Кандидат медицинских наук, практикующий стоматолог-пародонтолог, генеральный директор клиники «Столица»