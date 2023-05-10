«Протаскивают своих»: оперный певец рассказал, кто сейчас побеждает на вокальных конкурсах

Большинство певцов сталкивалось с музыкальными конкурсами, вокруг которых сложилось немало легенд. Поговаривают, чаще всего победитель на них заранее предопределен. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» оперный артист Большого театра рассказал, как обстоят дела на самом деле.

Как опытный человек, наш анонимный герой не стал отрицать суровую реальность. На сегодняшний день вокальные конкурсы оценивают не талант участников, а степень влиятельности педагогов.

«Как правило, педагоги протаскивают своих зверушек и дают им призовые места. По сути, вокальные конкурсы сейчас — не конкурсы самих певцов, а их наставников. Это просто игра мышцами вокальных педагогов», — высказался оперный артист.

Кроме того, наш герой рассказал и о внештатных ситуациях во время выступления. Мы поинтересовались у него, что делают профессионалы, когда забывают текст на сцене. К слову, ответ не заставил себя ждать.

«Как говорится, если оперные певцы забывают текст, то поют домашний адрес», — с иронией заявил артист.

Полное интервью героя о работе в главном театре страны читайте в этой статье.