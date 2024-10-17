«Простуда» на губах: от чего возникает и на какие проблемы в организме указывает

С так называемой «простудой» на губах пациенты к врачам обращаются довольно часто. Такие болячки не только неприятны, но и портят внешность. Но от чего они появляются и как с ними справиться? Портал «Страсти» узнал у главного врача стоматологического отделения АО «Медицина» Алины Дмитровой.

«Простуда» на губах, или герпес – это распространенная вирусная инфекция, которая проявляется в виде локальной группы микропузырьков на красной кайме губы и, как правило, свидетельствует о снижении защитных иммунных сил организма. Через несколько дней после вскрытия пузырьков образуются корочки, которые полностью эптиелизируются за 10-14 дней.

Лечение герпесвирусной инфекции должно быть этиологическим, направленным на устранение вирусного агента, и наиболее эффективно на ранних стадиях заболевания при первых проявлениях покраснения и пузырьков на губе.