«Простуда» на губах: от чего возникает и на какие проблемы в организме указывает
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С так называемой «простудой» на губах пациенты к врачам обращаются довольно часто. Такие болячки не только неприятны, но и портят внешность. Но от чего они появляются и как с ними справиться? Портал «Страсти» узнал у главного врача стоматологического отделения АО «Медицина» Алины Дмитровой.
«Простуда» на губах, или герпес – это распространенная вирусная инфекция, которая проявляется в виде локальной группы микропузырьков на красной кайме губы и, как правило, свидетельствует о снижении защитных иммунных сил организма. Через несколько дней после вскрытия пузырьков образуются корочки, которые полностью эптиелизируются за 10-14 дней.
Лечение герпесвирусной инфекции должно быть этиологическим, направленным на устранение вирусного агента, и наиболее эффективно на ранних стадиях заболевания при первых проявлениях покраснения и пузырьков на губе.
При частом повторном возникновении герпесвирусной инфекции следует задуматься о более системном подходе и пройти комплексное обследование организма, направленное на выявление основной причины снижения иммунитета и выявления основного очага персестирования герпесвирусной инфекции.
Алина Дмитрова
Главный врач стоматологического отделения АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д.м.н.
Герпес на губе следует отличать от других заболеваний. Наиболее распространенным является хейлит — воспалительный процесс на красной кайме губ, который может возникать как самостоятельное заболевание, так и как симптом системных сбоев, например, у пациентов с метаболическим синдромом или сахарным диабетом. У людей с нарушенным уровнем сахара в крови часто наблюдается сухость слизистых оболочек, что приводит к появлению трещин и воспалений на губах. Плохое заживление и постоянное раздражение в области губ может быть первым признаком нарушений обмена веществ, связанных с диабетом.
Хейлит также нередко сопровождает такие хронические заболевания, как бронхиальная астма и атопический дерматит. У больных астмой на фоне аллергии часто развиваются трещины и язвочки на губах. Аллергические реакции в целом могут проявляться не только в виде сыпи на коже, но и на слизистых оболочках рта и губ, что может сигнализировать о развитии атопического дерматита или аллергического ринита.
Алина Дмитрова
Главный врач стоматологического отделения АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д.м.н.
Кроме того, хейлит может указывать на дефицит витаминов, особенно группы В, А и Е. Недостаток этих витаминов ослабляет защитные функции кожи и слизистых оболочек, что приводит к сухости и воспалениям на губах.
Заболевания пищеварительной системы, такие как гастрит, язвенная болезнь и кишечные дисбактериозы, также могут проявляться через состояние губ. Появление трещин, язв и сухости губ часто связано с нарушением микрофлоры желудка и кишечника, что влияет на общее состояние организма и может вызывать воспаления.
Таким образом, при проявлении «простуды» на губах следует обратиться к врачу, для правильного и своевременного начала лечения, потому что любые высыпания на слизистой губ и полости рта зачастую сигнализируют о внутренних проблемах организма и только применение местных средств в виде мазей и гелей может замаскировать более серьезные нарушения в организме.