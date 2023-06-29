Просмотр порно с партнером: как это влияет на сексуальную жизнь и в чем опасность

Просмотр порно партнерами вместе – одна из самых животрепещущих тем у возлюбленных. Можно, нельзя, вредно или полезно? Как и во многих других сексологических вопросах, здесь – с какого ракурса взглянуть. Портал «Страсти» попытался разобраться с этим вопросом с сексологом и автором Телеграм-канала «Женская Вселенная» Еленой Тропиной.

Прежде всего эксперт отметила, что паттерны поведения в сексе, демонстрируемые в порно, очень далеки от реальности. И это может приводить к тому, что человек, только вступающий в половую жизнь, приняв за истину то, что он видит, формирует ожидания такого же поведения в реальном сексуальном диалоге. Когда же этого не происходит, то это вполне реальный путь в снижение самооценки, комплексы и страхи. В лучшем случае – в разочарование.