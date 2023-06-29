Просмотр порно с партнером: как это влияет на сексуальную жизнь и в чем опасность
Сексолог Тропина заявила, что просмотр порно вместе с партнером помогает сохранять страсть.
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Просмотр порно партнерами вместе – одна из самых животрепещущих тем у возлюбленных. Можно, нельзя, вредно или полезно? Как и во многих других сексологических вопросах, здесь – с какого ракурса взглянуть. Портал «Страсти» попытался разобраться с этим вопросом с сексологом и автором Телеграм-канала «Женская Вселенная» Еленой Тропиной.
Прежде всего эксперт отметила, что паттерны поведения в сексе, демонстрируемые в порно, очень далеки от реальности. И это может приводить к тому, что человек, только вступающий в половую жизнь, приняв за истину то, что он видит, формирует ожидания такого же поведения в реальном сексуальном диалоге. Когда же этого не происходит, то это вполне реальный путь в снижение самооценки, комплексы и страхи. В лучшем случае – в разочарование.
Рекомендую относиться к порно исключительно как к кино, в котором секс длится часами, женщина отчаянно стонет на протяжении всего процесса даже тогда, когда в нее вводится половой член огромных размеров. Например, в профессиональном порно никогда не используется смазка, и именно поэтому девушки на консультациях жалуются на то, что предложили партнеру использовать лубрикант, а он расценил это как то, что он ее не заводит, имея четкое представление, что смазка - это для тех, кому за 50.
Елена Тропина
Сексолог и автор Телеграм-канала "Женская Вселенная"
Требовать от женщины, чтобы она выглядела идеально как порноактриса, по мнению сексолога, тоже нерационально. Профессионалки в этой области делают операции на теле, на половых губах, во влагалище, именно поэтому это выглядит «лощено».
Следующий момент: когда порно смотрит один партнер, как правило, реакция второго отрицательна. Здесь тоже нужно подойти к вопросу аккуратно.
Какая цель у этого просмотра? Если возбудиться и пойти в партнерский секс – это одно. А если цель, возбудившись, избежать полового акта, это совсем другой момент, и здесь четкая рекомендация обратиться к сексологу.
Елена Тропина
Сексолог и автор Телеграм-канала "Женская Вселенная"
Елена Тропина подчеркнула, что интерес роликами для взрослых – это не плохо, но нужно учитывать все нюансы и подходить к этому занятию грамотно. Просмотр порно – в целом довольно полезное мероприятие, имеющее массу плюсов для повышения яркости отношений в паре.
«Как сексолог, я советую тем, кто находится в длительных отношениях, точнее настоятельно рекомендую, совместный просмотр красивых, эстетичных, познавательных порнофильмов для сохранения и преумножения страсти. Помимо сексуального контекста, данное занятие дает расширение «кругозора» в данной сфере, ассортимент сексуальных сценариев, создает интимное пространство пары», - заключила сексолог Елена Тропина.