«Произведение искусства»: известна стоимость маникюра Инстасамки на фотосессии

Примерная стоимость маникюра на фотосессии:

• Маникюр: Длина ногтей, нестандартная форма и материалы (включая наращивание и окрашивание) могут обойтись в 10 000–20 000 рублей. Если ногти создаются специально для образа с использованием уникальных техник или материалов, цена может возрасти до 30 000 рублей и выше.

• Грим: В зависимости от сложности, включая полный покрас тела, использование аэрографа, спецэффектов и дополнительных аксессуаров, стоимость грима может варьироваться от 15 000 до 50 000 рублей и выше.

Итого полный образ может стоить в районе 25 000–70 000 рублей или больше, если он создается топ-мастерами, отметила специалист.