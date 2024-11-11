«Произведение искусства»: известна стоимость маникюра Инстасамки на фотосессии
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Маникюр певицы Инстасамки в начале карьеры действительно был ее визитной карточкой. Она привлекала внимание невероятно длинными ногтями, длина которых могла достигать 8-10 сантиметров. Сколько стоит нестандартный маникюр певицы на фотосессиях, сайту «Страсти» рассказала обучающий мастер маникюра Учебного образовательного центра «Грация» Валерия Манджиева.
Ногти Инстасамки, напоминающие когти, выделялись не только своей длиной, но и яркими, броскими цветами. Часто она выбирала насыщенные неоновые оттенки — розовый, зеленый, оранжевый или фиолетовый, которые подчёркивали её дерзкий и эпатажный стиль. Иногда ногти украшались кристаллами, 3D-элементами или сложными графическими рисунками, что делало ее маникюр максимально заметным, по стоимости могло достигать 5 000 – 10 000 рублей.
Валерия Манджиева
Обучающий мастер маникюра Учебного образовательного центра «Грация»
Это вполне объяснимо, учитывая уровень сложности и времени, затраченного на создание столь эффектного образа. Это был способ привлечь к себе внимание и создать узнаваемый образ, который бросал вызов стандартам красоты. Такой маникюр становился объектом обсуждения в соцсетях и подчеркивал индивидуальность и смелость певицы.
Сейчас, когда ее имя уже прочно закрепилось в шоу-бизнесе, Инстасамка может позволить себе более расслабленный подход к маникюру. Часто исполнительница вообще обходится без него в повседневной жизни. Однако маникюр Инстасамки вновь становится центром внимания, когда она готовится к важным событиям: фотосессиям или выступлениям. В такие моменты ногти превращаются в произведение искусства, идеально дополняя образ.
Валерия Манджиева
Обучающий мастер маникюра Учебного образовательного центра «Грация»
Примерная стоимость маникюра на фотосессии:
• Маникюр: Длина ногтей, нестандартная форма и материалы (включая наращивание и окрашивание) могут обойтись в 10 000–20 000 рублей. Если ногти создаются специально для образа с использованием уникальных техник или материалов, цена может возрасти до 30 000 рублей и выше.
• Грим: В зависимости от сложности, включая полный покрас тела, использование аэрографа, спецэффектов и дополнительных аксессуаров, стоимость грима может варьироваться от 15 000 до 50 000 рублей и выше.
Итого полный образ может стоить в районе 25 000–70 000 рублей или больше, если он создается топ-мастерами, отметила специалист.