Профилактика инсульта: врач рассказал о способах не допустить смертельный исход

- Сахарный диабет

Рекомендуется профилактика и лечение сахарного диабета, так как это заболевание в любом случае увеличивает риск ишемического инсульта в 1,8 – 6 раз.

«Переход на здоровый образ жизни помогает корректировать уровень глюкозы в крови. Также стабилизировать состояние помогает назначение индивидуальной лекарственной терапии», - отметил специалист.

Пациенты с сахарным диабетом часто имеют прогрессирую форму атеросклероза или высокие факторы риска для его развития. К ним относятся, прежде всего, артериальная гипертония и нарушения липидного обмена (расстройство процесса выработки и расщепления жиров в печени и жировой ткани – прим. «Страсти»)

- Гиперхолестеринемия/дислипидемия

Доказана прямая связь между повышенным уровнем холестерина и увеличением риска ишемического инсульта. Также выявлена обратная связь между снижением значений холестерина липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) и риском возникновения того же вида инсульта.