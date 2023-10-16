Профилактика инсульта: врач рассказал о способах не допустить смертельный исход
Врач Оськин перечислил группы людей, рискующих умереть от инсульта.
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Инсульт или острое нарушение мозгового кровообращения – это, по сути, очаговая гибель нервных клеток мозга. Она может произойти, когда приток крови к мозгу заблокирован или происходит внезапное кровоизлияние в мозг. Это заболевание является одной из главных причин инвалидности и смертности в мире. Но можно ли не допустить его? Портал «Страсти» узнал у врача-невролога Центра молекулярной диагностики CMD Калуга ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Сергея Оськина.
Существует два типа инсультов:
1. Ишемический, возникающий из-за блокировки притока крови к мозгу.
2. Геморрагический - внезапное нетравматическое кровоизлияние в мозг.
Как отметил эксперт, состояния, наличие которых не является причиной, но значительно увеличивает вероятность развития инсульта, называют факторами риска. К ним относятся:
- Артериальная гипертензия (АГ)
Повышенное артериальное давление вносит наибольший вклад в повышение рисков сердечно-сосудистых заболеваний во всем мире. Поэтому за гипертонией следят прежде всего.
Практически все успешные случаи снижения риска инсульта, как ишемического, так и геморрагического, становятся возможными в результате контроля давления во время профилактики или терапии.
Сергей Оськин
Врач-невролог Центра молекулярной диагностики CMD Калуга ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
- Сахарный диабет
Рекомендуется профилактика и лечение сахарного диабета, так как это заболевание в любом случае увеличивает риск ишемического инсульта в 1,8 – 6 раз.
«Переход на здоровый образ жизни помогает корректировать уровень глюкозы в крови. Также стабилизировать состояние помогает назначение индивидуальной лекарственной терапии», - отметил специалист.
Пациенты с сахарным диабетом часто имеют прогрессирую форму атеросклероза или высокие факторы риска для его развития. К ним относятся, прежде всего, артериальная гипертония и нарушения липидного обмена (расстройство процесса выработки и расщепления жиров в печени и жировой ткани – прим. «Страсти»)
- Гиперхолестеринемия/дислипидемия
Доказана прямая связь между повышенным уровнем холестерина и увеличением риска ишемического инсульта. Также выявлена обратная связь между снижением значений холестерина липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) и риском возникновения того же вида инсульта.
У пациентов с коронарной патологией применение статинов (ингибиторов ГМГ-КoA-редуктазы) помогает снизить риска ишемического инсульта на 19 – 32%.
Сергей Оськин
Врач-невролог Центра молекулярной диагностики CMD Калуга ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
- Курение
Рекомендуется отказаться от курения, так как это весомый фактор риска повышения уровня холестерина, развития атеросклероза и увеличения жесткости стенок сосудов, а также артериальной гипертензии.
- Злоупотребление алкоголем
Злоупотребление алкоголем – одна из серьезных причин развития фибрилляции предсердий. Это форма аритмии сердца, которая становится причиной ишемических инсультов приблизительно в 25% случаев.
- Ожирение
Тем, у кого повышенный индекс массы тела на фоне заболеваний сердечно-сосудистой системы, рекомендуются рациональное питание - соблюдение диеты с ограничением поваренной соли и ненасыщенных жиров, обогащенной богатыми клетчаткой фруктами и овощами. А также нужно по мере возможности повысить физическую активность.
- Гиподинамия (малая подвижность)
При малоподвижном образе жизни рекомендуется выполнение физических упражнений легкой интенсивности. Здоровому взрослому любого возраста в норме тратить 2 – 2,5 часа в неделю на обычную физическую активность или аэробную тренировку умеренной интенсивности или 1,5 – 2 часа на более интенсивные физические упражнения.
Недостаточная физическая активность связана с повышенным риском не только сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта, но и смертности. Последнее касается не только тех, кто страдает вышеупомянутыми недугами, но и общих показателей смертности среди населения.
По данным мировых исследований, риск инсульта или смерти среди физически активных мужчин и женщин в среднем на 25 – 30% ниже по сравнению с наименее активными людьми. Защитный эффект физических нагрузок может быть обусловлен снижением артериального давления и благоприятным воздействием на другие факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, включая сахарный диабет и лишний вес.
«Подводя итог, можно сказать, что у некурящего человека с нормальным весом, не злоупотребляющего алкоголем, ведущего здоровый или активный подвижный образ жизни, риск развития инсульта будет низким», - заключил Сергей Оськин.