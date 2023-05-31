Профессор МГУ Лев Бертовский назвал все стадии совершения убийства от фантазирования до охлаждения

Серийные убийцы проходят определенные стадии совершения преступления: от фантазирования до охлаждения. Подробнее о них порталу «Страсти» рассказал доктор юридических наук, профессор МГУ Лев Бертовский.

«Там же есть целая схема действия в рамках одного эпизода серийного убийцы. Первое - это стадия фантазии. Он начинает фантазировать: вот я поймаю девушку, в таком-то платье, потом я с ней буду делать то-то. Дальше начинается стадия поисков. Он ищет. Потом захват жертвы. Он захватывает жертву. Следом перемещает в то место, где может реализовать и воплотить свои планы. Потом убийство. И когда все это свершается, у него наступает стадия охлаждения», - поделился специалист.

Преступник совершает убийство в фазе фантазирования, но «действительность всегда бледнее фантазии», уверен Бертовский. Человек сталкивается с тем, что, например, «в живую жертва не так кричала, сопротивлялась».

«И поэтому у него наступает фаза охлаждения, он очень переживает на этой фазе. Они пытаются общаться с правоохранителями, прекратить свои поступки. Были случаи, когда уходили служить в армию, например, или еще куда-то, чтобы отойти от этой деятельности. Но время проходит и начинается новая фантазия. Здесь нужно говорить о несоответствии получаемого результата фантазии. Это как раз проблема серийщиков. Но они никогда не останавливаются», - заключил специалист.

По словам профессора, существует «достаточно много» видов серийных убийц. Одни «пытаются очистить землю от лиц нетрадиционной ориентации», другие идут на преступления из-за какой-то травмы, например, бросила девушка.

«А каждый способ убийства выбирается по целому ряду причин. Говорят, вот женщины чаще травят. У мужчин все попроще. Хотя бывает по-разному», - отметил собеседник.

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