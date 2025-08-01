Продюсер Дворцов рассказал о реакции шоу-бизнеса на развод Дмитрия Диброва

Телеведущий Дмитрий Дибров готовится к бракоразводному процессу с женой Полиной, которая, по слухам, ушла от мужа к другу семьи. Продюсер Сергей Дворцов рассказал сайту «Страсти», как в российском шоу-бизнесе отреагировали на распад союза шоумена.

Дворцов пояснил, что для российских звезд новость о разводе пары стала полной неожиданностью. Еще больше их поразили слухи о неверности жены экс-ведущего программы «Кто хочет стать миллионером?».

«В первую очередь в этой ситуации поддерживают самого Диброва. Шоу-бизнес на его стороне. У шоумена были длительные хорошие отношения с женой, по крайней мере, они пытались убедить в этом публику. Поэтому к их паре никогда не придирались», — объясняет Дворцов.

Как утверждает продюсер, поступок супруги артиста вызвал большое осуждение в звездной тусовке. Сейчас все настроены оказывать моральную помощь шоумену.

В СМИ пишут, что после 16 лет брака Полина ушла к 50-летнему миллиардеру Роману Товстику – другу семьи и отцу шестерых детей, чьему ребенку она сама является крестной матерью. Жена Товстика Елена, узнав об измене, находится в тяжелом эмоциональном состоянии, в то время как ее муж уже подал иск об определении места жительства детей.

Напомним, глава модельного агентства Елена Степура вспомнила о начале романа ведущего с Полиной. По ее словам, они начали встречаться в первый день знакомства.