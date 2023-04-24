«Пробовалась на главную роль»: Елизавета Таранда о фильме «Большой» и Валерии Тодоровском

Мир балета всегда привлекал публику не только как отдельный вид искусства. О закулисной жизни этой сферы создано множество тайн и легенд. Вот почему режиссеры пытаются показать свое видение обозначенной области. Нередко в фильмах изображают суровую дисциплину в хореографических училищах, нешуточную конкуренцию в театрах и изнуряющие диеты балерин. Пожалуй, в России самой известной кинокартиной о балете стала работа Валерия Тодоровского «Большой». В новом интервью для издания «Страсти» Елизавета Таранда рассказала об общении с деятелем кино и назвала особенности его творения.

На сегодняшний день Елизавета — ведущая балерина театра «Классический русский балет» под руководством Хасана Усманова, но при этом она имеет и высшее образование по направлению «Балетная критика». Вот почему, работая над дипломом, девушка пообщалась со многими выдающимися людьми, в том числе и с Валерием Тодоровским.

По словам Елизаветы, ей удалось встретиться с режиссером еще до выхода «Большого». Свое интервью с Тодоровским она считает главной журналистской победой.

«Когда я написала Валерию Петровичу о материале для диплома, он не отказал, назначил время и дал интервью. Я собрала ценный и эксклюзивный материал до выхода кинокартины на экраны. Как художник, он определил, что для зрителя полутона — это неинтересно. Нужно показать противоречивый мир, полный своих драм, сделать игровой фильм, а не документальный», — высказалась Таранда.

Когда премьера состоялась, отечественный зритель познакомился с литовской балериной, исполнившей главную роль в фильме, — Маргаритой Симоновой. Однако, как выяснилось, актерский состав мог быть и другим. Так, Елизавета заявила: в свое время она проходила пробы в этот проект.

«Я пробовалась на главную роль, и, как видите, меня не утвердили», — поделилась откровением балерина.

На наш вопрос о том, стоит ли доверять изображению мира балета в кино, Таранда ответила весьма уклончиво. При этом она отметила, что на ее взгляд на подобные кинокартины повлиял Тодоровский.

«После разговора с Валерием Тодоровским я по-другому смотрю на все произведения о балете. Люди хотят смотреть о живых людях в непривычной обстановке, а не о правильном батман тандю или грамотном броске мяча в кольцо», — резюмировала Елизавета.