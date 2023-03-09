Проблемы со здоровьем, кривая осанка и кисты: чем опасен бюстгальтер

В мире набирает популярность движение Free the nipple, призывающее женщин отказываться от ношения неудобных лифчиков. Многие задаются вопросом, точно ли этот предмет нижнего белья не несет опасности здоровью? Эксперт по движению, тренер по естественному омоложению тела и лица, основатель и руководитель Академии «МЕЛ» Ольга Мелякова рассказала порталу «Страсти» о пользе и вреде бюстгальтера.

Каждая женщина сама для себя решает, носить бюстгальтер или нет. Но иногда такой, на первый взгляд, безобидный предмет гардероба может стать «врагом» женского здоровья. Это происходит, если бюстгальтер подобран неправильно. В таком случае женщина сама годами может травмировать свою грудь.