Проблемы со здоровьем, кривая осанка и кисты: чем опасен бюстгальтер
Проблемы со здоровьем и осанкой: эксперт Мелякова рассказала о вреде ношения бюстгальтера.
Фото: Freepik
В мире набирает популярность движение Free the nipple, призывающее женщин отказываться от ношения неудобных лифчиков. Многие задаются вопросом, точно ли этот предмет нижнего белья не несет опасности здоровью? Эксперт по движению, тренер по естественному омоложению тела и лица, основатель и руководитель Академии «МЕЛ» Ольга Мелякова рассказала порталу «Страсти» о пользе и вреде бюстгальтера.
Каждая женщина сама для себя решает, носить бюстгальтер или нет. Но иногда такой, на первый взгляд, безобидный предмет гардероба может стать «врагом» женского здоровья. Это происходит, если бюстгальтер подобран неправильно. В таком случае женщина сама годами может травмировать свою грудь.
Самая главная проблема неправильно подобранного бюстгальтера – лимфатический застой, и ухудшение кровообращение в тканях. Ухудшение этих естественных процессов ведут к эстетическим проблемам – валики подмышками и на спине, заплывшие ключицы, дряблые руки, и к проблемам со здоровьем – кисты, фиброзы, лимфостазы и многое другое.
Ольга Мелякова
Эксперт по движению, тренер по естественному омоложению тела и лица
Эксперт отмечает, что косточки и плотные резинки под грудью мешают нормальному течению лимфы.
В результате через грудь не проходит достаточное количество жидкости, грудь «сохнет», образуются фиброзы и лимфозастои. Боковые резинки бюстгальтера перекрывают лимфоток к подмышечным лимфоузлам и блокируют лимфоканалы.
Ольга Мелякова
Эксперт по движению, тренер по естественному омоложению тела и лица
Чтобы проверить, правильно ли вы подобрали бюстгальтер, нужно подойти к зеркалу и обратить внимание, остались ли следы от резинок, косточек – борозды на коже. Если да, то выбрасывайте этот предмет гардероба. Иначе можно заработать отеки, проблемы с осанкой, асимметрию и локальную нечувствительность в зоне груди.
Идея, что без этого вида белья грудь обвиснет является мифом. Из-за бюстгальтера она все время приподнята вверх и не находится в тонусе. То есть, нет никакой нагрузки на мышцы, которые ее держат. И это один из факторов обвисания груди. Напротив, грудь должна быть подвижной, она должна свободно перемещаться при ходьбе, беге, прыжках и других видах активности. Это будет полезно и для ее здоровья, и для красоты.
Ольга Мелякова
Эксперт по движению, тренер по естественному омоложению тела и лица
Ольга дала несколько советов для женщин: если грудь позволяет, то лучше отказаться от бюстгальтера; можно заменить этот предмет гардероба на мягкий бюстгальтер без косточек или топ; женщинам с пышными формами можно найти бесшовный бюстгальтер с хорошей поддержкой.
Если отказаться от предмета белья вы совсем не можете, то: носите бюстгальтер не более 8 часов и не спите в нем; подбирайте модель по размеру – без косточек и пуш-апа; занимайтесь спортом в специальном топе.