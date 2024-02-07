Проблемы с зубами ухудшают здоровье: что будет, если не ходить к стоматологу
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Многие думают, что если зубы не болят, то и к врачу ходить незачем. Но даже если человек тщательно ухаживает за полостью рта, ежедневно проводит гигиену, точно знает, как правильно выбрать пасту и щетку, профилактические осмотры у стоматолога ему необходимы. О том, почему это так важно и каковы последствия отказа от медицинской помощи, сайту «Страсти» рассказал врач стоматолог-хирург, имплантолог, пародонтолог, ортопед, ортодонт, главный врач AVRORACLINIC Арам Давидян.
Профилактика проблем с зубами: что можно сделать самостоятельно
Специалисты рекомендуют приходить на осмотр и консультацию не реже, чем раз в полгода. Однако, чтобы надолго сохранить здоровье полости рта, можно и нужно заботиться о ней и самостоятельно.
Гигиенические меры
Самое главное — правильная гигиена. Самое главное — правильная гигиена. Грамотный домашний уход снижает риск кариеса, образования зубного камня, воспаления десен и других неприятностей. Основные ошибки большинства людей — чистка зубов до еды, сразу после сна: делать это нужно после завтрака. Вечером процедуру тоже надо проводить после приема пищи. До утра желательно ничего не есть — можно только пить воду. Используйте вспомогательные средства гигиены: зубную нить для очищения участков эмали между зубами, скребок для языка, ирригатор, ершики.
Домашний осмотр
Регулярно проводите осмотр своих зубов в зеркале. После ежедневной вечерней гигиены загляните в рот, обращая внимание не только на линию улыбки, но и на внутренние поверхности зубов. Выясните, нет ли у их основания налета, плотной линии зубного камня, потемнений на жевательных зубах. Тревожный сигнал — покраснение и воспаление десен. Вспомните, есть ли у вас неприятный привкус во рту вскоре после чистки зубов и болезненная чувствительность на горячее и холодное.
Домашний уход: почему этого недостаточно
Проблема состоит в том, что очень трудно самостоятельно увидеть кариес на начальном этапе. Некоторые изменения может заметить только врач с использованием специальных инструментов.
«Случается, что кариес прячется глубоко во рту, на задних зубах. Он совершенно не заметен при самостоятельной проверке. Должны насторожить и язвочки на внутренней стороне щек и на небе. Это проявления стоматита, что говорит о низком уровне местного иммунитета. Если вы обнаружили какие-либо из этих признаков, важно пересмотреть свой уход и обратиться к стоматологу для устранения проблем. Только квалифицированный специалист поможет вам избежать опасных заболеваний и потери зубов. Вот почему так важно проходить осмотр у стоматолога хотя бы раз в шесть месяцев».
Арам Давидян
Врач стоматолог-хирург, имплантолог, пародонтолог, ортопед, ортодонт, главный врач AVRORACLINIC
Время от времени делайте профессиональную чистку полости рта, ведь даже самая тщательная домашняя гигиена не способна убрать абсолютно весь налет. Для обработки труднодоступных мест необходима помощь специалиста. Доктор отполирует эмаль, обработает ее особыми составами, которые снизят риск прилипания бактерий к зубам, нанесет гель с полезными минералами для эффективной профилактики кариеса.
К чему приводит отказ от посещения стоматолога
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Недостаточная гигиена полости рта и отсутствие профессиональной чистки способствуют распространению кариеса. Если его своевременно не вылечить, инфекция затронет глубокие ткани. Тогда возникнет необходимость проведения более серьезных манипуляций.
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Неконтролируемое накопление налета и зубного камня повышает риск развития воспалительных заболеваний пародонта, вызывает проблемы с деснами и разрушение костной ткани.
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Несвоевременное лечение зубов и отказ от профессиональной чистки провоцирует появление неприятного запаха изо рта.
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Заболевания полости рта и больные зубы приводят к проблемам с жевательной функцией, что негативно влияет на пищеварительную систему.
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Проблемы с зубами и деснами ухудшают общее здоровье, так как инфекция может распространяться по всему организму, ослабляя иммунную систему.
Не ждите, когда заболит
Совсем не обязательно ходить к врачу через день и постоянно что-то лечить. Осмотры у стоматолога нужны не для того, чтобы найти очередную болячку, а чтобы зафиксировать, что ваши зубы в полном порядке. Посещайте доктора для собственного спокойствия, для уверенности в том, что вы совершенно здоровы.
«Надо понимать, что зубочелюстная система человека со временем изнашивается, слизистая оболочка травмируется. Часто люди даже не подозревают, что у них возникли проблемы. Обычно поводом для визита к стоматологу является ситуация, когда уже произошло что-то неладное. Главный совет заключается в следующем: не надо ждать, пока это случится. Если следовать данной рекомендации, можно избежать многих неприятностей и осложнений, связанных с зубами. Регулярные посещения стоматологической клиники помогут предотвратить серьезные проблемы, выявить болезнь на ранней стадии и обеспечить эффективное лечение. Поэтому важно следовать рекомендациям доктора и регулярно записываться на прием для обследования и ухода за зубами».
Арам Давидян
Врач стоматолог-хирург, имплантолог, пародонтолог, ортопед, ортодонт, главный врач AVRORACLINIC
Поддерживать здоровье полости рта совсем не сложно и даже приятно. Сделайте эти правила своими привычными ритуалами, и ваша красивая улыбка будет радовать вас и окружающих.