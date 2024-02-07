Проблемы с зубами ухудшают здоровье: что будет, если не ходить к стоматологу

Многие думают, что если зубы не болят, то и к врачу ходить незачем. Но даже если человек тщательно ухаживает за полостью рта, ежедневно проводит гигиену, точно знает, как правильно выбрать пасту и щетку, профилактические осмотры у стоматолога ему необходимы. О том, почему это так важно и каковы последствия отказа от медицинской помощи, сайту «Страсти» рассказал врач стоматолог-хирург, имплантолог, пародонтолог, ортопед, ортодонт, главный врач AVRORACLINIC Арам Давидян.

Профилактика проблем с зубами: что можно сделать самостоятельно

Специалисты рекомендуют приходить на осмотр и консультацию не реже, чем раз в полгода. Однако, чтобы надолго сохранить здоровье полости рта, можно и нужно заботиться о ней и самостоятельно.

Гигиенические меры

Самое главное — правильная гигиена. Самое главное — правильная гигиена. Грамотный домашний уход снижает риск кариеса, образования зубного камня, воспаления десен и других неприятностей. Основные ошибки большинства людей — чистка зубов до еды, сразу после сна: делать это нужно после завтрака. Вечером процедуру тоже надо проводить после приема пищи. До утра желательно ничего не есть — можно только пить воду. Используйте вспомогательные средства гигиены: зубную нить для очищения участков эмали между зубами, скребок для языка, ирригатор, ершики.

Домашний осмотр

Регулярно проводите осмотр своих зубов в зеркале. После ежедневной вечерней гигиены загляните в рот, обращая внимание не только на линию улыбки, но и на внутренние поверхности зубов. Выясните, нет ли у их основания налета, плотной линии зубного камня, потемнений на жевательных зубах. Тревожный сигнал — покраснение и воспаление десен. Вспомните, есть ли у вас неприятный привкус во рту вскоре после чистки зубов и болезненная чувствительность на горячее и холодное.

Домашний уход: почему этого недостаточно

Проблема состоит в том, что очень трудно самостоятельно увидеть кариес на начальном этапе. Некоторые изменения может заметить только врач с использованием специальных инструментов.