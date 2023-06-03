Проблемы с печенью, почками и хронический стресс: опасные последствия психосоматики
Гипнолог Снежанна Тон перечислила опасные заболевания, вызываемые психосоматикой.
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Тема психосоматики всегда вызывает вокруг себя множество споров. Одни верят в их существование, другие же считают их мифом. Портал «Страсти» поговорил с экспертом по биоэнергетике, психосоматологом и гипнологом Снежанной Тон и разобрался, что к чему.
Психосоматика - это область психологии, которая занимается изучением влияния эмоций и переживаний на состояние здоровья человека. По мнению специалиста, душа и тело тесно связаны между собой, поэтому на вопрос, существуют ли психосоматические заболевания, Снежанна Тон отвечает утвердительно — да.
По данным открытых источников, среди больных, которые обращаются за медицинской помощью, количество людей с заболеваниями психосоматической природы достигает половины от общего числа пациентов. Обычно в случае выраженного проявления психосоматики врачи проводят обследование больного, но не могут поставить ему конкретный медицинский диагноз, а традиционная терапия с использованием лекарственных препаратов не помогает больному.
Причины возникновения психосоматического заболевания
Чаще всего психосоматические заболевания запускаются психикой на фоне сильного эмоционального потрясения или стресса. Иными словами, в тот момент, когда сознанию невыносимо тяжело и трудно справиться с переживаниями самостоятельно, оно буквально разделяет боль с физическим телом, которое принимает часть этих страданий на себя. Именно поэтому любую психологическую травму или обиду важно проработать и отпустить.
Кроме того, последние исследования доказывают, что чувства и эмоции человека — как положительные, — например, радость, так и отрицательные — гнев и злость, грусть, страх и озабоченность, напрямую связаны с конкретным органом в организме.
Замкнутые и неуверенные в себе люди чаще других страдают заболеваниями дыхательной системы. Слишком вспыльчивые личности, которые с трудом контролируют гнев, сталкиваются с хронической гипертонией и тахикардией, а те люди, которые пребывают в постоянном стрессе, имеют проблемы с желудком — гастрит или язвенную болезнь.
Снежанна Тон
Эксперт по биоэнергетике, психосоматол и гипнолог
Яркие негативные эмоции в виде агрессии, ревности или зависти могут нарушить функцию печени и желчного пузыря. К слову, про таких в прямом смысле злобных людей за спиной обычно говорят «желчные». Мнительность и постоянное беспокойство без повода, в свою очередь, могут стать причиной развития заболеваний мочевыделительной системы: хронический стресс заставляет надпочечники работать в усиленном режиме, вырабатывая избыточное количество гормона адреналина, что нарушает работу почек.
Кроме того, часто подобные нервные состояния сопровождаются ощущением комка в горле при глотании или болью в животе, ознобом и головокружением, а также чувством нехватки воздуха.
Как лечат психосоматические заболевания?
Разобраться в истинных причинах недомогания и понять, что патология носит именно психосоматический характер, может только специалист. Поэтому самое первое, что нужно предпринять при подозрении на психосоматику — это обратиться к терапевту. Врач проведет осмотр и исследования, установит диагноз и при необходимости назначит наиболее подходящее лечение. Если же после тщательного обследования специалисты в один голос утверждают, что с точки зрения медицины заболевание у вас отсутствует, это повод незамедлительно обратиться к психотерапевту и заняться своим ментальным здоровьем.
Как говорится, в здоровом теле — здоровый дух. Именно поэтому важно внимательно относиться к своему состоянию и беречь психику от травмирующих факторов. Не забывайте, что нарушение баланса чувств и эмоций может вылиться в развитие заболевания и навредить вашему организму. Берегите себя и будьте здоровы!
Снежанна Тон
Эксперт по биоэнергетике, психосоматол и гипнолог