Проблемы с печенью, почками и хронический стресс: опасные последствия психосоматики

Тема психосоматики всегда вызывает вокруг себя множество споров. Одни верят в их существование, другие же считают их мифом. Портал «Страсти» поговорил с экспертом по биоэнергетике, психосоматологом и гипнологом Снежанной Тон и разобрался, что к чему.

Психосоматика - это область психологии, которая занимается изучением влияния эмоций и переживаний на состояние здоровья человека. По мнению специалиста, душа и тело тесно связаны между собой, поэтому на вопрос, существуют ли психосоматические заболевания, Снежанна Тон отвечает утвердительно — да.

По данным открытых источников, среди больных, которые обращаются за медицинской помощью, количество людей с заболеваниями психосоматической природы достигает половины от общего числа пациентов. Обычно в случае выраженного проявления психосоматики врачи проводят обследование больного, но не могут поставить ему конкретный медицинский диагноз, а традиционная терапия с использованием лекарственных препаратов не помогает больному.

Причины возникновения психосоматического заболевания

Чаще всего психосоматические заболевания запускаются психикой на фоне сильного эмоционального потрясения или стресса. Иными словами, в тот момент, когда сознанию невыносимо тяжело и трудно справиться с переживаниями самостоятельно, оно буквально разделяет боль с физическим телом, которое принимает часть этих страданий на себя. Именно поэтому любую психологическую травму или обиду важно проработать и отпустить.

Кроме того, последние исследования доказывают, что чувства и эмоции человека — как положительные, — например, радость, так и отрицательные — гнев и злость, грусть, страх и озабоченность, напрямую связаны с конкретным органом в организме.