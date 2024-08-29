Проблемы с осанкой у детей появляются после летних каникул: как предотвратить и исправить нарушения

Не менее важна и ежемесячная самостоятельная диагностика родителями детской осанки. Провести ее не так сложно. Для этого поставьте ребенка на небольшом расстоянии от себя. Он должен быть без футболки, чтобы хорошо просматривалась линия позвоночника.

Сфотографируйте прямо стоящего малыша со спины. Затем расставьте точки надплечья, лопаток, подмышек, локтей, длины кистей. Распечатайте фото и проведите линии, соединяющие парные точки: они должны быть ровными, прямыми и параллельными плоскости.

Через месяц повторите процедуру и сравните с предыдущим фото. Если увидели, что в какой-то момент линии и уровни изменились, обращайтесь к специалисту.

К какому доктору обратиться?

С проблемой детского сколиоза родители нередко обращаются к ортопеду или травматологу. Это частая ошибка, которую лучше не повторять.