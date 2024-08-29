Проблемы с осанкой у детей появляются после летних каникул: как предотвратить и исправить нарушения
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Дети растут быстро, и порой о наличии у своего ребенка сколиоза родители узнают, когда нарушение достигает второй степени и более. Чаще всего проблемы с осанкой проявляются после летних каникул. Почему так происходит, и как предупредить искривление позвоночника у малышей и подростков, сайту «Страсти» рассказал эксперт в области физической реабилитации и механики тела, основатель и руководитель центра механотерапии им. Густава Цандера Владимир Бондаренко.
Домашняя диагностика — важное условие для профилактики нарушений
Правильная осанка — залог здоровья и гармоничного развития ребенка. Сегодня дети много времени проводят в школе за партой, что не лучшим образом сказывается на состоянии опорно-двигательного аппарата. Тяжелые портфели, зимняя одежда только увеличивают нагрузку на позвоночник.
В таких условиях сколиоз развивается стремительно. Чтобы предупредить его появление, важно проводить диагностику в конце и начале учебного года. Это можно сделать под контролем специалиста с применением графического топографа.
Владимир Бондаренко
Эксперт в области физической реабилитации и механики тела, основатель и руководитель центра механотерапии им. Густава Цандера
Не менее важна и ежемесячная самостоятельная диагностика родителями детской осанки. Провести ее не так сложно. Для этого поставьте ребенка на небольшом расстоянии от себя. Он должен быть без футболки, чтобы хорошо просматривалась линия позвоночника.
Сфотографируйте прямо стоящего малыша со спины. Затем расставьте точки надплечья, лопаток, подмышек, локтей, длины кистей. Распечатайте фото и проведите линии, соединяющие парные точки: они должны быть ровными, прямыми и параллельными плоскости.
Через месяц повторите процедуру и сравните с предыдущим фото. Если увидели, что в какой-то момент линии и уровни изменились, обращайтесь к специалисту.
К какому доктору обратиться?
С проблемой детского сколиоза родители нередко обращаются к ортопеду или травматологу. Это частая ошибка, которую лучше не повторять.
При подозрении на сколиоз у ребенка необходимо записаться на прием к детскому хирургу. Именно к этому врачу, поскольку он понимает особенности развития опорно-двигательного аппарата и его взаимосвязь с другими внутренними органами и системами.
Владимир Бондаренко
Эксперт в области физической реабилитации и механики тела, основатель и руководитель центра механотерапии им. Густава Цандера
Если специалист обнаружил отклонения, необходимо разработать комплекс упражнений, который поможет восстановить осанку.
Почему лето — спонсор проблем с детской осанкой?
В летнее время двигательная активность детей увеличивается. Благодаря употреблению в больших количествах фруктов и овощей в организм поступают витамины и минералы, под влиянием ультрафиолета вырабатывается витамин D. В комплексе это способствует тому, что дети за лето вырастают на 20-25 см. Но даже 8-10 см могут критично отразиться на развитии опорно-двигательного аппарата.
Почему так происходит? Кости стремительно растут, в то время как мышцы задерживаются в развитии на 2-8 недель. Если уже присутствовало небольшое нарушение осанки, короткие мышцы еще больше укорачиваются, а удлиненные могут и вовсе перестать работать. Это самый опасный период, поскольку за несколько недель сколиотическая дуга может увеличиться от 3 до 15 градусов.
Кроме того, лето связано со специфической физической нагрузкой, например, ездой на самокате или скейте. Предоставляя детям эти виды транспорта, нужно научить их кататься на двух ногах. Если нагружается только одна, происходит односторонний наклон таза и формируется сколиоз. Лучшими летними активностями для детей будут футбол, баскетбол, волейбол, катание на велосипеде. Нагрузка в процессе занятий распределяется равномерно, что способствует гармоничному развитию опорно-двигательного аппарата.
Владимир Бондаренко
Эксперт в области физической реабилитации и механики тела, основатель и руководитель центра механотерапии им. Густава Цандера
Таким образом, нарушение осанки происходит из-за стремительного роста костей и неправильного распределения мышечной нагрузки. Чтобы избежать нарушений, в конце учебного года проведите диагностику и не поленитесь повторить ее в конце августа — начале сентябре. Она поможет понять, насколько ребенок вырос, набрал в весе, есть ли у него мышечные дисбалансы, какие существуют нарушения и что можно сделать для профилактики сколиоза в течение учебного года.