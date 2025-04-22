Проблемы с осанкой, суставами и деформация стопы: что будет, если ежедневно носить каблуки
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Туфли на каблуках для многих женщин являются любимой обувью. Однако в их случае красота действительно требует жертв. О том, к каким последствиям может привести постоянное ношение каблуков, порталу «Страсти» рассказал Сергей Малыхин, врач-травматолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга).
По словам эксперта, обувь на каблуках, если ее носить каждый день, может вызвать множество проблем со здоровьем, включая:
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Болевые синдромы. Часто встречаются боли в области стопы, особенно в передней части, где сосредоточена основная нагрузка. Это может привести к таким состояниям, как плантарный фасциит (воспаление фасции стопы) или невропатия.
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Проблемы с суставами. Ношение высоких каблуков изменяет естественную биомеханику ходьбы, что может привести к избыточному напряжению на колени, бедра и поясницу. Это, в свою очередь, может способствовать развитию остеоартрита и других заболеваний суставов.
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Проблемы с осанкой. Высокие каблуки меняют угол наклона тела и центр тяжести, что может привести к неправильной осанке, болям в спине и шее.
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Деформации стопы. Долгосрочное ношение каблуков может вызвать такие деформации, как молоткообразные пальцы (изогнутые пальцы), шишки (бурситы) и другие проблемы, такие как натоптыши и мозоли.
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Напряжение мышц.
Постоянное ношение высоких каблуков может привести к укорочению икроножных мышц и мышц передней части бедра, что увеличивает риск травм и затрудняет движение.
Сергей Малыхин
Врач-травматолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга).
Когда следует обратиться к врачу?
Несмотря на то, что небольшой дискомфорт может быть нормой для тех, кто носит каблуки, стоит обратиться к врачу в следующих случаях:
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Постоянные боли. Если вы испытываете постоянные или усиливающиеся боли в стопах, щиколотках, коленях или спине.
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Отечность или воспаление. Если ноги или стопы начинают отекать или краснеть, это может быть признаком воспаления или другой проблемы.
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Трудности с движением. Если вы испытываете трудности при ходьбе или стоянии, это может указывать на более серьезные проблемы.
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Деформации. Если вы заметили изменения в форме стопы или пальцев, такие как появление шишек, мозолей или других деформаций.
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Травмы. Если у вас произошла травма, например, вывих, перелом или растяжение, связанное с ношением каблуков.
Чтобы уменьшить дискомфорт при ношении каблуков, можно принять ряд мер. Например, выбирайте модели с широким носком, которые не давят на пальцы, а также смотрите на более мягкие и гибкие материалы.
Оптимальная высота каблука зависит от индивидуальных предпочтений и особенностей стопы. Обычно рекомендуется каблук высотой до 5 см для повседневной носки. Более высокие каблуки (выше 7-10 см) лучше оставлять для особых случаев и не носить долго.
Сергей Малыхин
Врач-травматолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга).
Кроме того, можно использовать подушку на передней части обуви или специальные ортопедические стельки и следует делать упражнения для укрепления мышц стопы и голени. Также полезно регулярно растягивать ноги и спину, чтобы предотвратить укорочение мышц. Старайтесь чередовать ношение каблуков с плоской обувью, чтобы снизить нагрузку на ноги. Это поможет избежать переутомления и травм. Следуя этим рекомендациям, можно сделать ношение обуви на каблуках более комфортным, снизив риск проблем со здоровьем.