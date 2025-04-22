Проблемы с осанкой, суставами и деформация стопы: что будет, если ежедневно носить каблуки

Туфли на каблуках для многих женщин являются любимой обувью. Однако в их случае красота действительно требует жертв. О том, к каким последствиям может привести постоянное ношение каблуков, порталу «Страсти» рассказал Сергей Малыхин, врач-травматолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга).

По словам эксперта, обувь на каблуках, если ее носить каждый день, может вызвать множество проблем со здоровьем, включая: