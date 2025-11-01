Привыкание, отечность, неподвижное лицо: три главных мифа об «уколах красоты»

Инъекции красоты давно перестали быть экзотикой – сегодня это востребованный и эффективный способ сохранения молодости и свежести кожи. Но в их отношении до сих пор существует много мифов и страхов. Чаще всего люди судят об инъекциях по неудачным опытам, которые являются следствием непрофессиональной работы. Разобраться, где правда, а где – вымысел, и чего действительно стоит опасаться, сайту «Страсти» помогла косметолог, антиэйдж-терапевт и основатель клиники превентивной косметологии by Ksenia Plotnikova Ксения Гончарова.

Миф №1. Инъекции вызывают привыкание

Как отметила специалист, это одно из самых распространенных заблуждений, которое заставляет многих откладывать визит к косметологу. С точки зрения медицины, инъекционные процедуры – и ботокс, и филлеры – не вызывают физического привыкания. В их составе нет веществ, которые могли бы встроиться в метаболизм и вызвать синдром отмены.