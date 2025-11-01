Привыкание, отечность, неподвижное лицо: три главных мифа об «уколах красоты»
Инъекции красоты давно перестали быть экзотикой – сегодня это востребованный и эффективный способ сохранения молодости и свежести кожи. Но в их отношении до сих пор существует много мифов и страхов. Чаще всего люди судят об инъекциях по неудачным опытам, которые являются следствием непрофессиональной работы. Разобраться, где правда, а где – вымысел, и чего действительно стоит опасаться, сайту «Страсти» помогла косметолог, антиэйдж-терапевт и основатель клиники превентивной косметологии by Ksenia Plotnikova Ксения Гончарова.
Миф №1. Инъекции вызывают привыкание
Как отметила специалист, это одно из самых распространенных заблуждений, которое заставляет многих откладывать визит к косметологу. С точки зрения медицины, инъекционные процедуры – и ботокс, и филлеры – не вызывают физического привыкания. В их составе нет веществ, которые могли бы встроиться в метаболизм и вызвать синдром отмены.
«По мере рассасывания препарата кожа просто возвращается в свое исходное, естественное состояние. Гиалуроновая кислота в филлерах полностью выводится из организма, а действие ботулотоксина постепенно сходит на нет. Эффект от процедур временный. То, что часто воспринимают как «зависимость» – скорее, психологическое восприятие. Пациенты привыкают к своему посвежевшему внешнему виду, у них появляется уверенность в себе. Конечно, они хотят закрепить результат. Это не физическая ломка, а осознанное желание ухаживать за собой и сохранять привлекательность»
Ксения Гончарова
Косметолог, антиэйдж-терапевт и основатель клиники превентивной косметологии by Ksenia Plotnikova
Миф № 2. Все, кто делает уколы, выглядят одинаково
У многих при слове «инъекции» перед глазами возникает образ человека с неподвижным лицом, лишенным эмоций. Этот стереотип, по словам Ксении, рожден неудачными примерами работ мастеров, действующих по шаблону и не учитывающих индивидуальные особенности анатомии лица.
Как подчеркнула эксперт, опытный врач-косметолог подбирает препараты и разрабатывает технику введения филлеров персонально для каждого клиента. Он ставит целью естественный результат: для него задача заключается не в том, чтобы «заморозить» лицо или изменить его до неузнаваемости. Грамотный специалист деликатно корректирует возрастные изменения, стремясь сохранить живую мимику и выразительность. После качественно проведенной процедуры человек не теряет способность улыбаться или хмуриться – он просто делает это без глубоких заломов и морщин.
Миф № 3. Гиалуроновая кислота накапливается и делает лицо отечным
«Страх перед «накоплением» гиалуроновой кислоты и последующим «оплывшим» овалом лица не имеет под собой научных оснований. Препарат представляет собой биоразлагаемый материал. Это означает, что со временем он полностью рассасывается под действием ферментов организма и выводится естественным путем. Весь процесс занимает от 6 до 18 месяцев в зависимости от препарата и индивидуальных особенностей метаболизма»
Как пояснила косметолог, отеки после процедур – это краткосрочная реакция на сам укол (микроповреждение), которая проходит за несколько дней. Стойкая пастозность – чаще всего следствие ошибок в технике введения, использования некачественных или неподходящих по плотности препаратов, инъекций в не предназначенные для этого зоны. При грамотном подходе гиалуроновая кислота притягивает и удерживает влагу, обеспечивая качественное увлажнение и улучшая состояние кожи.
Чего стоит бояться на самом деле?
Инъекционная косметология – эффективный инструмент, способный продлить молодость и красоту. И опасаться его не стоит. Что действительно должно внушать страх, так это некачественные или контрафактные препараты, отсутствие медицинского образования у косметолога и нарушение санитарных норм и правил асептики в кабинете.
Именно эти факторы приводят к негативным последствиям. Избежать их помогут осознанный подход и выбор квалифицированного специалиста, который сможет подвести к желаемому результату безопасно и гармонично.