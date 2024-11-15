Природный антидепрессант, защищающий от рака: интересные факты о манго

Манго — экзотический фрукт, обладающий необычным сладким вкусом и привлекательным запахом. За счет своего богатого состава его относят к суперфудам. Манго помогает заботиться о здоровье сердца и иммунитете, однако у него есть и противопоказания. Врач-диетолог, терапевт, паразитолог, нутрициолог, врач превентивной медицины Анна Цуканова рассказала сайту «Страсти», как правильно употреблять манго, чтобы не навредить организму.

Химический состав манго богат витаминами и минералами. Он содержит витамины A, C, E и K, а также витамины группы B, такие как B6 и фолиевая кислота. По содержанию витамина С он превосходит лимоны и апельсины. Есть съесть чашку нарезанного манго, то вы получите суточную норму витамина С. Среди минералов манго обогащено калием, магнием, медью и марганцем. В нем содержится цинк, кальций, фосфор, натрий, селен и железо, но в меньшем количестве. Фрукт также богат клетчаткой, что способствует улучшению пищеварения. Также он содержит танины, аминокислоты, органические кислоты, флавоноиды, полифенолы, ниацин, кверцетин, астрагалин, зеаксантин, лупеол, мангиферин, насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты. В косточках содержится мангустин – вещество, обладающее жаропонижающими свойствами. При термической обработке химический состав фрукта не изменяется.

Манго относится к низкокалорийным продуктам. На 100 г приходится всего 60 ккал.

Состав манго: белки — 0,82 г жиры — 0,38 г углеводы — 14,98 г, из которых сахара — 13,7 г, клетчатка — 1,6 г

Польза манго

Полезные свойства манго многочисленны: он укрепляет иммунную систему, улучшает зрение и не только.

Высокое содержание антиоксидантов помогает укрепить иммунитет, бороться со свободными радикалами, что помогает снизить риск развития хронических заболеваний. Витамин С стимулирует синтез коллагена — белка, который отвечает за рост и регенерацию клеток кожи и волос.

Кроме того, манго является хорошим источником витамина А. Это вещество нормализует работу сальных желез, препятствует закупорке пор и защищает клетки от воздействия окружающей среды, поэтому экстракт манго часто включают в состав косметики. Также фрукт богат полифенолами, которые предотвращают повреждение волосяных фолликул из-за хронического стресса.

Манго богат лютеином и зеаксантином, которые помогают защищать глаза от вредного синего спектра экрана. Их недостаток вместе с дефицитом витамином А ведут к сухости глаз и ослаблению сумеречного зрения.