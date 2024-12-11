Принять форму «шара»: как избежать переломов при падении на лед
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В зимний период люди гораздо чаще обращаются в травмпункты из-за гололеда на дорогах. Наиболее распространенные из них: ушибы, вывихи, растяжения связок и переломы. Врач-терапевт «ИНВИТРО» Татьяна Тарадеева рассказала сайту «Страсти», как защитить себя от падений, и что делать, если этого не удалось избежать.
Самая опасная травма — перелом. Он сопровождается острой болью, изменением цвета кожи, отеками, возможной деформацией конечности, образованием гематом.
«Дети, как правило, получают травмы более „тонких и хрупких костей“, таких как лодыжки, ключица, лучевые кости, малоберцовые кости. Также могут встречаться черепно-мозговые травмы. Однако в структуре детских травм преобладают ушибы, растяжения и вывихи. Важно отметить, что дети часто падают и могут получить все виды переломов, так как их падения часто непредсказуемы. У взрослых также наблюдаются ушибы, растяжения и вывихи, но среди переломов наибольшее количество составляет переломы костей верхних конечностей, в особенности предплечья. Это связано с тем, что многие пытаются смягчить падение, опираясь на руки или падая на бок», — объяснила врач.
Падение на спину приводит к черепно-мозговым травмам, говорит Татьяна Тарадеева. От переломов шейки бедра и позвоночника часто страдают пожилые люди.
Врач перечислила общие рекомендации, которые могут помочь минимизировать риски травмирования при падении:
- Уменьшение высоты падения. Если это возможно, попытайтесь присесть на корточки.
- Группировка тела. Сформируйте позу «шара» или «клубка», чтобы уменьшить силу удара. Избегайте выставления торчащих конечностей, которые могут увеличить риск переломов.
- Расслабление тела. Если группировка не удалась, попытайтесь расслабить мышцы, чтобы снизить ударную нагрузку. Хотя это может привести к гематомам, это всё же лучше, чем серьёзные травмы.
- Падение на бок, но только при условии, если вы сможете сгруппироваться.
- Падение вперёд. При падении вперёд лучше не выставлять руки, а прижать локти к бокам, подбородок к груди, и втянуть плечи, чтобы минимизировать вероятность травмы.
Чтобы уменьшить риск падений во время гололеда, выбирайте «правильную» обувь с нескользкой подошвой и выраженным протектором. Не держите руки в карманах — это поможет смягчить удар. Не выходите на гололед в состоянии алкогольного опьянения.
«Если вы уже упали, старайтесь не вставать сразу, — говорит специалист. —Лучше сначала оценить своё самочувствие: попробуйте приподнять голову, пошевелить конечностями и прислушайтесь к ощущениям. Это поможет вам определить места возможных повреждений. Лучше всего обратиться за помощью к прохожим или позвонить по номеру 112, если чувствуете, что ситуация требует медицинской помощи».
Татьяна Тарадеева добавила, что, если кто-то другой упал, и у него сильное кровотечение или подозрение на черепно-мозговую травму, необходимо вызвать скорую помощь и не позволять ему вставать.