Принять форму «шара»: как избежать переломов при падении на лед

Падение на спину приводит к черепно-мозговым травмам, говорит Татьяна Тарадеева. От переломов шейки бедра и позвоночника часто страдают пожилые люди.

Врач перечислила общие рекомендации, которые могут помочь минимизировать риски травмирования при падении:

Уменьшение высоты падения. Если это возможно, попытайтесь присесть на корточки.

Группировка тела. Сформируйте позу «шара» или «клубка», чтобы уменьшить силу удара. Избегайте выставления торчащих конечностей, которые могут увеличить риск переломов.

Расслабление тела. Если группировка не удалась, попытайтесь расслабить мышцы, чтобы снизить ударную нагрузку. Хотя это может привести к гематомам, это всё же лучше, чем серьёзные травмы.

Падение на бок, но только при условии, если вы сможете сгруппироваться.

Падение вперёд. При падении вперёд лучше не выставлять руки, а прижать локти к бокам, подбородок к груди, и втянуть плечи, чтобы минимизировать вероятность травмы.

Чтобы уменьшить риск падений во время гололеда, выбирайте «правильную» обувь с нескользкой подошвой и выраженным протектором. Не держите руки в карманах — это поможет смягчить удар. Не выходите на гололед в состоянии алкогольного опьянения.