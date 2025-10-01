«Пример научной гипотезы, доведенной до абсурда»: есть ли связь между парацетамолом и аутизмом
Президент США Дональд Трамп внезапно заявил, что парацетамол вызывает аутизм у детей и призвал беременных женщин отказаться от этого препарата. Сайт «Страсти» поинтересовался у врача-диетолога, нутрициолога, репродуктолога, гинеколога-эндокринолога, специалиста Anti-Age гинекологии, врача УЗИ Кристины Пришвиной, действительно ли расстройства аутистического спектра (РАС) имеют взаимосвязь с приемом парацетамола или высокими дозами фолиевой кислоты.
Как подчеркнула специалист, беременность — время особой ответственности. Каждое решение о приеме лекарства или витамина взвешивается многократно, ведь речь идет о двух, а иногда и более жизней.
Парацетамол (ацетаминофен) уже несколько десятилетий является препаратом первого выбора для снижения температуры и купирования боли у беременных. Это связано с тем, что альтернативы — нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), такие как ибупрофен, — имеют гораздо более доказанные и серьезные риски.
«Заявление Дональда Трампа, обвиняющего парацетамол в развитии аутизма, — классический пример вырванной из контекста научной гипотезы, доведенной до абсурда. Действительно, за последние 10 лет появились десятки наблюдательных исследований, которые выявили слабую статистическую связь между длительным и частым приемом парацетамола во время беременности и незначительным повышением риска развития РАС и СДВГ у детей. Ключевое слово здесь — «наблюдательных». Это принципиально важно! Такие исследования не доказывают причинно-следственную связь, а лишь фиксируют корреляцию»
Кристина Пришвина
Врач-диетолог, нутрициолог, репродуктолог, гинеколог-эндокринолог, специалист Anti-Age гинекологии, врач УЗИ
Как пояснила доктор Пришвина, невозможно исключить, что при вирусной инфекции и приеме парацетамола параллельно потенциальный риск для мозга плода создавал не лекарственный препарат, а:
- Высокая температура (гипертермия) сама по себе является тератогенным фактором.
- Воспалительный процесс в организме матери, вызванный инфекцией (цитокиновый шторм).
- Токсины возбудителя болезни.
- Сам нейротропный вирус.
Исследования пока не могут полностью «отделить» влияние лекарства от влияния болезни, по поводу которой его принимали. Стоить отметить, что женщины, принимающие парацетамол длительно, обычно болеют чем-то серьезным. И, возможно, влияние на развитие плода оказало само заболевание.
Парацетамол остается самым безопасным жаропонижающим средством при беременности. Высокую температуру (выше 38,5°C) сбивать необходимо, так как она опасна для плода. Прием должен быть кратковременным и в минимальной эффективной дозе. Нельзя принимать парацетамол для профилактики или при легкой головной боли. Но бояться его и отказываться от лечения при реальной необходимости — гораздо опаснее.
Кроме парацетамола у ряда репродуктологов во всем мире есть опасения по поводу влияния применения высоких доз фолиевой кислоты (витамин В9) беременными на развитие аутизма у детей.
На международном Конгрессе по изучению аутизма, прошедшем в Балтиморе, ученые представили результаты исследования, согласно которым уровень фолиевой кислоты >59 ммоль/л повышает риск развития аутизма более чем в 17 раз. По мнению доктора Пришвиной, эти утверждения идут вразрез с фундаментальными принципами перинатологии.
«Фолиевая кислота — единственный витамин, роль которого в профилактике тяжелейших пороков развития нервной трубки у плода доказана на 100%. Прием 400-800 мкг фолиевой кислоты за 3 месяца до зачатия и в течение первого триместра снижает риск этих пороков на 70-80%. И дозы могут быть повышены, так встречаются мутации фолатного цикла. Помните, что любые решения о приеме или отмене препаратов во время беременности должны приниматься только после консультации с врачом»
