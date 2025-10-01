«Пример научной гипотезы, доведенной до абсурда»: есть ли связь между парацетамолом и аутизмом

Президент США Дональд Трамп внезапно заявил, что парацетамол вызывает аутизм у детей и призвал беременных женщин отказаться от этого препарата. Сайт «Страсти» поинтересовался у врача-диетолога, нутрициолога, репродуктолога, гинеколога-эндокринолога, специалиста Anti-Age гинекологии, врача УЗИ Кристины Пришвиной, действительно ли расстройства аутистического спектра (РАС) имеют взаимосвязь с приемом парацетамола или высокими дозами фолиевой кислоты.

Как подчеркнула специалист, беременность — время особой ответственности. Каждое решение о приеме лекарства или витамина взвешивается многократно, ведь речь идет о двух, а иногда и более жизней.

Парацетамол (ацетаминофен) уже несколько десятилетий является препаратом первого выбора для снижения температуры и купирования боли у беременных. Это связано с тем, что альтернативы — нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), такие как ибупрофен, — имеют гораздо более доказанные и серьезные риски.