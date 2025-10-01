ЭКСКЛЮЗИВЫ
Опубликовано 01 октября 2025, 23:00
3 мин.

«Пример научной гипотезы, доведенной до абсурда»: есть ли связь между парацетамолом и аутизмом

Репродуктолог Пришвина опровергла слова Трампа о связи парацетамола и аутизма.
«Пример научной гипотезы, доведенной до абсурда»: есть ли связь между парацетамолом и аутизмом

© Freepik

Президент США Дональд Трамп внезапно заявил, что парацетамол вызывает аутизм у детей и призвал беременных женщин отказаться от этого препарата. Сайт «Страсти» поинтересовался у врача-диетолога, нутрициолога, репродуктолога, гинеколога-эндокринолога, специалиста Anti-Age гинекологии, врача УЗИ Кристины Пришвиной, действительно ли расстройства аутистического спектра (РАС) имеют взаимосвязь с приемом парацетамола или высокими дозами фолиевой кислоты.

Как подчеркнула специалист, беременность — время особой ответственности. Каждое решение о приеме лекарства или витамина взвешивается многократно, ведь речь идет о двух, а иногда и более жизней.

Парацетамол (ацетаминофен) уже несколько десятилетий является препаратом первого выбора для снижения температуры и купирования боли у беременных. Это связано с тем, что альтернативы — нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), такие как ибупрофен, — имеют гораздо более доказанные и серьезные риски.

«Заявление Дональда Трампа, обвиняющего парацетамол в развитии аутизма, — классический пример вырванной из контекста научной гипотезы, доведенной до абсурда. Действительно, за последние 10 лет появились десятки наблюдательных исследований, которые выявили слабую статистическую связь между длительным и частым приемом парацетамола во время беременности и незначительным повышением риска развития РАС и СДВГ у детей. Ключевое слово здесь — «наблюдательных». Это принципиально важно! Такие исследования не доказывают причинно-следственную связь, а лишь фиксируют корреляцию»

Кристина Пришвина

Врач-диетолог, нутрициолог, репродуктолог, гинеколог-эндокринолог, специалист Anti-Age гинекологии, врач УЗИ

Как пояснила доктор Пришвина, невозможно исключить, что при вирусной инфекции и приеме парацетамола параллельно потенциальный риск для мозга плода создавал не лекарственный препарат, а:

  • Высокая температура (гипертермия) сама по себе является тератогенным фактором.
  • Воспалительный процесс в организме матери, вызванный инфекцией (цитокиновый шторм).
  • Токсины возбудителя болезни.
  • Сам нейротропный вирус.

Исследования пока не могут полностью «отделить» влияние лекарства от влияния болезни, по поводу которой его принимали. Стоить отметить, что женщины, принимающие парацетамол длительно, обычно болеют чем-то серьезным. И, возможно, влияние на развитие плода оказало само заболевание.

Парацетамол остается самым безопасным жаропонижающим средством при беременности. Высокую температуру (выше 38,5°C) сбивать необходимо, так как она опасна для плода. Прием должен быть кратковременным и в минимальной эффективной дозе. Нельзя принимать парацетамол для профилактики или при легкой головной боли. Но бояться его и отказываться от лечения при реальной необходимости — гораздо опаснее.

Кроме парацетамола у ряда репродуктологов во всем мире есть опасения по поводу влияния применения высоких доз фолиевой кислоты (витамин В9) беременными на развитие аутизма у детей.

На международном Конгрессе по изучению аутизма, прошедшем в Балтиморе, ученые представили результаты исследования, согласно которым уровень фолиевой кислоты >59 ммоль/л повышает риск развития аутизма более чем в 17 раз. По мнению доктора Пришвиной, эти утверждения идут вразрез с фундаментальными принципами перинатологии.

«Фолиевая кислота — единственный витамин, роль которого в профилактике тяжелейших пороков развития нервной трубки у плода доказана на 100%. Прием 400-800 мкг фолиевой кислоты за 3 месяца до зачатия и в течение первого триместра снижает риск этих пороков на 70-80%. И дозы могут быть повышены, так встречаются мутации фолатного цикла. Помните, что любые решения о приеме или отмене препаратов во время беременности должны приниматься только после консультации с врачом»

Кристина Пришвина

Врач-диетолог, нутрициолог, репродуктолог, гинеколог-эндокринолог, специалист Anti-Age гинекологии, врач УЗИ

*Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Автор:Анна Воробьева
Тег:
РАС