Причины одиночества: что мешает встретить любовь и найти вторую половинку

Порой жизнь бывает несправедлива: кому-то удалось встретить свою любовь в школьные годы, а кто-то, несмотря на желание быть счастливым, одинок даже в зрелом возрасте. Почему так происходит? Что мешает человеку построить отношения и найти вторую половинку? В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» психолог Анна Дусалиева заявила, что подобная ситуация может возникнуть по двум причинам.

Первая причина связана с тем, что человек ментально уже находится в партнерстве: с мамой, папой, братом, сестрой, подругой или даже собственным ребенком. В таком случае любимый сын заменяет женщине мужа, а дочь выступает в роли жены-домохозяйки для разведенного отца. Если у человека есть ментальный партнер, то, значит, что место для второй половинки уже занято.

Вторая причина — человек находится на месте того, кому отношения уже не нужны. В данном случае вы заменяете место родителя для своей мамы или папы, то есть встаете в позицию своих бабушек и дедушек. Это приводит к тому, что человек находится в функционале места, которое не подразумевает отношений.