Причины одиночества: что мешает встретить любовь и найти вторую половинку
Психолог Анна Дусалиева объяснила, почему одинокие люди не могут встретить свою любовь .
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Порой жизнь бывает несправедлива: кому-то удалось встретить свою любовь в школьные годы, а кто-то, несмотря на желание быть счастливым, одинок даже в зрелом возрасте. Почему так происходит? Что мешает человеку построить отношения и найти вторую половинку? В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» психолог Анна Дусалиева заявила, что подобная ситуация может возникнуть по двум причинам.
Первая причина связана с тем, что человек ментально уже находится в партнерстве: с мамой, папой, братом, сестрой, подругой или даже собственным ребенком. В таком случае любимый сын заменяет женщине мужа, а дочь выступает в роли жены-домохозяйки для разведенного отца. Если у человека есть ментальный партнер, то, значит, что место для второй половинки уже занято.
Вторая причина — человек находится на месте того, кому отношения уже не нужны. В данном случае вы заменяете место родителя для своей мамы или папы, то есть встаете в позицию своих бабушек и дедушек. Это приводит к тому, что человек находится в функционале места, которое не подразумевает отношений.
«Если вы понимаете, что в течение полугода после того, как появилось желание вступить в романтические отношения и встретить настоящую любовь, у вас это не получается, то проанализируйте семейную систему. Посмотрите, где вы встаете не в свою позицию, где вы занимаете не свое место», — высказалась эксперт.
Анна Дусалиева
Психолог
Как понять, что вы строите партнерские отношения со своими родителями?
Симптомы партнерства:
•Несете ответственность за настроение вашего родителя;
•Решаете бытовые нужды родственника;
•Не можете поехать отдыхать без мамы или папы;
•Не можете купить себе какую-то вещь, не посоветовавшись с близкими;
•Родитель обижается на вас как партнер;
•От вас требуют выполнения функций, которые обычно ложатся на мужа или жену.
Может быть и такое, что вы отыгрываете функции бабушек и дедушек.
Почувствовать это просто:
•У вас нет энергии;
•У вас плохое здоровье;
•Вас уже ничего не радует;
•Вы просто хотите, чтобы от вас все отстали;
•Вы устали заботится, тащить все на себе;
•Ни о каких отношениях тут даже и речи нет (у вас низкое либидо);
•Ваше тело уже находится в динамике старения.
«По этим критериям вы увидите сигнал, где вы завернули не туда, почему у вас не случаются любовные отношения, вы не можете построить отношения с мужчиной или женщиной, встретить свою любовь. Не спешите резко разрывать все связи и тревожиться о происходящем — лучше обратитесь к проверенному психотерапевту», — резюмировала эксперт.
Анна Дусалиева
Психолог